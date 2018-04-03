Ещё
«Под стать чемпиону»: жена хоккеиста Ильи Ковальчука стала «Мисс фитнес-бикини»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Под стать чемпиону»: жена хоккеиста Ильи Ковальчука стала «Мисс фитнес-бикини» 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Николь Ковальчук родила четверых детей, однако может похвастаться поистине идеальной фигурой. Гордится своей женой и хоккеист Илья Ковальчук, который публично поздравил свою возлюбленную с получением почетного звания «Мисс фитнес-бикини»
Можно смело сказать, что для звездной четы хоккеиста Ильи Ковальчука и его очаровательной супруги Николь этот год удался на славу. Сначала спортсмен стал обладателем золотой медали, получив звание олимпийского чемпиона в составе сборной России по хоккею. А теперь и Николь может похвастаться золотым кубком и медалью, которую ей вручили за победу в номинации «Фитнес-бикини».
Примечательно, что, став спутницей Ильи, Николь полностью посвятила себя дому и семье, и даже родила своему избраннику четверых детей. После рождения последней дочери, Евы, которой сейчас исполнилось три года, девушка стала усердно тренироваться в спортзале и сумела сформировать крайне соблазнительную фигуру. Ее увлечение стало настолько серьезным, что Николь занялась профессиональным бодибилдингом, а также на днях впервые приняла участие в конкурсе, где и получила почетное звание «Мисс фитнес-бикини».
Публика поздравила Николь с ее достижением и признала, что Илье можно смело позавидовать, ведь не каждого дома ждет красавица-жена с такой горячей фигурой. «Вот это у вас семья. Куда кубки ставить будете?» «Поздравляю Николь! Вы прям настоящая спортивная семья-пример для многих» «Спутница под стать чемпиону» «Заслуженная победа! Даже не представляю, кто, если не ты!» «Вот это пример, во всём абсолютно! Так выглядит идеальная девушка, жена и мать! Восхищение и самые и искренние поздравления»
Публикация от Nikol Kovalchuk (@nikolkovalchukofficial) 1 Апр 2018 в 1:51 PDT К слову, недавно почетный титул «Мисс бикини мира» в рамках международного конкурса «Мисс туризм» получила наша соотечественница Дарья Хохлова. Однако к ее победе многие отнеслись весьма скептически, заметив, что не видят в ее фигуре ничего особенного, что могло бы быть достойным такого громкого звания.
Eva.ru: последние новости
Беременная Кейт Миддлтон посетила пасхальную службу Дана Борисова показала, как изменилась после реабилитации «Для молодого ухажера старается»: 44-летняя модель Хайди Клум снялась топлес
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ваш вес говорит о том, сколько вы будете жить78
Самая сексуальная женщина гордится обвисшей грудью21
Сколько раз в неделю можно принимать душ12
Почему не стоит брить подмышки21
«Ужас»: Началову спросили, что у нее с грудью3
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
00:54
Буйнов раскрыл секрет гиперсексуальности
Звёзды
03:50
Иван Охлобыстин о страшной болезни дочери Вари
Звёзды
00:57
Поддельный рис, которым нас пытаются кормить
Еда
00:49
Семенович пишет книгу
Звёзды
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
00:09
Как выглядит самая старая живая Барби
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение