«Под стать чемпиону»: жена хоккеиста Ильи Ковальчука стала «Мисс фитнес-бикини»

Николь Ковальчук родила четверых детей, однако может похвастаться поистине идеальной фигурой. Гордится своей женой и хоккеист Илья Ковальчук , который публично поздравил свою возлюбленную с получением почетного звания «Мисс фитнес-бикини»

Можно смело сказать, что для звездной четы хоккеиста Ильи Ковальчука и его очаровательной супруги Николь этот год удался на славу. Сначала спортсмен стал обладателем золотой медали, получив звание олимпийского чемпиона в составе сборной России по хоккею. А теперь и Николь может похвастаться золотым кубком и медалью, которую ей вручили за победу в номинации «Фитнес-бикини».

Примечательно, что, став спутницей Ильи, Николь полностью посвятила себя дому и семье, и даже родила своему избраннику четверых детей. После рождения последней дочери, Евы, которой сейчас исполнилось три года, девушка стала усердно тренироваться в спортзале и сумела сформировать крайне соблазнительную фигуру. Ее увлечение стало настолько серьезным, что Николь занялась профессиональным бодибилдингом, а также на днях впервые приняла участие в конкурсе, где и получила почетное звание «Мисс фитнес-бикини».

Публика поздравила Николь с ее достижением и признала, что Илье можно смело позавидовать, ведь не каждого дома ждет красавица-жена с такой горячей фигурой. «Вот это у вас семья. Куда кубки ставить будете?» «Поздравляю Николь! Вы прям настоящая спортивная семья-пример для многих» «Спутница под стать чемпиону» «Заслуженная победа! Даже не представляю, кто, если не ты!» «Вот это пример, во всём абсолютно! Так выглядит идеальная девушка, жена и мать! Восхищение и самые и искренние поздравления»