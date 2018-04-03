В какие приметы верят исключительно русские

Приметы и суеверия свойственны всем народным традициям, но у русских они свои особые, не повторяющиеся ни у каких других народов. Эти обычаи и приметы, которых следовало четко придерживаться, родились из самих реалий жизни на Руси и потому были не понятны представителям других народностей.

Не надевать рубашку наизнанку

Правило надевать нижнюю рубашку и верхнее платье только лицевой стороной строго соблюдали представители всех слоев общества. Родилась же примета в крестьянской среде. Чтобы выткать полотно из льна или шерсти, нужно было приложить немало усилий. Женщины пряли пряжу при лучине, долгими осенними и зимними вечерами, потом тщательно стирали.

Пошивом одежды все не заканчивалось, поскольку многие мастерицы снабжали ее вышивкой и специальными оберегами. После этой тяжелой работы каждая рубашка, пара штанов и сарафан были на вес золота. Надевать их наизнанку значило выказывать неуважение к рукам, которые произвели столь ценные вещи. В результате и появилась народная примета, утверждающая, что надетое наизнанку платье грозит владельцу неприятностями.

Просыпать соль — к скандалу

налогичным образом сформировалась примета, касающаяся просыпанной соли. Этот важный гастрономический продукт был на Руси так дорог, что имелся не во всех хозяйствах. Соль везли в Киев, Новгород и другие русские города из Прикарпатья на огромных телегах, запряженных одной-двумя лошадьми. Это был длинный и нередко опасный путь. В Карпатах часто случались сильные ливни, приводящие к разливам рек и затоплению огромных территорий.

Так в летописях зафиксирован случай сильнейшего наводнения, которое произошло в 1164 году. В результате бедствия утонул целый обоз с солью, шедший из Удеча. Погибло около 300 человек. Такие случаи оборачивались для жителей Руси катастрофическим недостатком соли, который приводит к мышечной дистрофии. Если в избе была соль, то была и пища, и здоровье, и лад. Русичи очень ценили этот продукт, использовали аккуратно и строго следили, чтобы никто его не просыпал.

Не свистеть в избе

По народным русским поверьям свист мог привлечь нечистую силу. Недаром во множестве русских сказок только так следовало призывать разные волшебные силы, многие из которых были недобрыми. Некоторые злые герои тоже были известными свистунами. Например, Соловей разбойник, которого в честном поединке одолел богатырь Илья Муромец

Свист ассоциировался со злом и нечистью, поэтому в своем доме свистеть было крайне нежелательно, а в гостях так просто грубо и невежливо. Русские люди очень трепетно относились к своему жилищу, свято чтили его энергетическую чистоту и старались уберечь от любых посягательств ведьм, чертей, русалок и других жителей потустороннего мира. Вот и свистеть было категорически запрещено. Эти русские приметы живы и по сей день.