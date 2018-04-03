Какой секс сейчас в моде?

Полина Щеглова, колумнист

Тенденции есть во всем — в одежде, в собачьих породах, в IT-технологиях и в политике. Есть они и в сексе в том числе, а значит, невольно проникают и в вашу спальню. Спешим поделиться одной актуальной тенденцией — это slow sex, или медленный секс. Родилась она, возможно, под влиянием моды на slow food — медленное, гедонистическое потребление пищи в ответ на дико популярную в 90-е культуру фастфуда и набивания желудка чем попало.

Так, на примере еды, и объяснить будет проще: если раньше вы либо привыкали перехватывать что-то быстрое и дешевое на ходу, либо дома за пять минут готовки «баловали» себя исключительно одними и теми же макаронами с соусом из банки, то теперь пришла пора одуматься, сбавить темп и насладиться процессом. К примеру, найти около работы фермерский ресторанчик и отправиться туда смаковать бургеры на пару часиков. Можно, кстати, даже в одиночестве. Или потратить дома целое воскресенье на блог Джейми Оливера и выйти наконец из комфортной зоны под названием «макароны-яичница-пельмени» в сторону супа-пюре из деревенских овощей или наваристого рагу из говядины с индийскими специями. Разыгрался аппетит? Тогда снова потихоньку возвращаемся к сексу.

Slow sex по сути своей напоминает гурманское удовольствие от процесса. А оно стало возможным только тогда, когда мы получили свободу выбора, помноженную на большое количество информации по теме. Те же секс-игрушки раньше были табу, над которыми хихикали и краснели, а теперь некоторые не стесняются дарить их в качестве презента на день рождения. Или провальная сексуальная жизнь, о которой раньше молчали в тряпочку и всхлипывали в подушку, сегодня открыто обсуждается в женских журналах не просто как повод, а как поводище, чтобы раз и навсегда положить бесперспективному роману конец. Удивительно, но, став менее стеснительными в разговорах и самоанализе на пикантную тему, мы на шаг приблизились к тому, чтобы стать секс-эстетами — теми, кто не употребляет что попало. В отличие от еды, без которой объективно прожить нельзя, люди вдруг поняли, что если у вас откровенно нет времени на хороший секс, то лучше попрактиковать диету и избежать секса любого. Разумно ведь и одновременно более безопасно для здоровья.

Забавно, но slow sex в большей степени касается молодежи, чем взрослого поколения, — этих современных карьеристов, которые уверены, что к 27 годам у них уже должны быть квартира и машина, а еще пять иностранных языков и парочка магистратур. Это для них Tinder предлагает десятки вариантов свиданий уже на предстоящий вечер и легкую дорожку к сексуальному сближению с новым партнером в короткие сроки. Но (вспоминайте фастфуд!) быстро не значит качественно, а это пресловутое «все успевать» вовсе не означает погружения в процесс.

Slow sex как бы напоминает этому поколению вечно бегущих и опаздывающих о том, что не во всем важна скорость, а уж для женщин быстрый секс и вовсе не является синонимом удовольствия. И это не мы придумали, а исследования показали: женщине «для разогрева» нужно больше времени, чем мужчине, и если ускорить процесс до резвой пятиминутки, шансы на оргазм уменьшатся в разы. Так что, девушки, для нас этот тренд, как и большинство трендов в мире, еще актуальнее, чем для мужчин, и давайте будем модными и не будем никуда торопиться. Ради своего же удовольствия…

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