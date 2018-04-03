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В музее-заповеднике Ярославля медведица Маша вышла из зимней спячки
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В музее-заповеднике Ярославля медведица Маша вышла из зимней спячки 

АиФ 57 минут назад
Фото: АиФ
Она проснулась во вторник, 3 апреля. Символ города Маша была в спячке на две недели дольше, чем в 2017 году. Теперь медведица готовится встретить 13-летний юбилей. Праздник пройдет также в музее-заповеднике.
Напомним, что Машу (европейского бурого медведя) нашли в Вологодской области в 1988 году. Её мать убили браконьеры. Сначала медвежонок попал в плохие руки: её использовали как притравку для собак. Машу купил предприниматель и содержал у себя дома, но подросший медведь стал ему неинтересен. В 1990 году она переехала в музей-заповедник. В 2005 году Маша откусила ступню пожилой женщине, которая помогала ухаживать за зверем. Тогда медведицу чуть не усыпили.
Считается, что с пробуждением Маши в городе приходит весна. Судя по устойчивому плюсу на улице, эта примета работает.
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