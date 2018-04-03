Почему всем вдруг стало интересно, что носит Дрейк?

В середине марта в Сети появились слухи о том, что Дрейк (31) отказывается от многолетнего сотрудничества с «найковским» брендом Jordan и переходит в Adidas, присоединяясь к таким его амбассадорам, как Канье Уэст (40) и Pusha T (40).

Приближенные к изданию Hypebeast инсайдеры рассказали, что рэпер «разочарован своим сотрудничеством с Jordan» и собирается присоединиться к бренду, «к которому больше лежит душа». Кстати, Канье Уэст в 2013-м разорвал отношения с «Найком» по тем же причинам. А еще «три полоски» предложили ему $10 миллионов.

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Правда, официально Дрейк свой переход пока не подтвердил, но нет дыма без огня — то он выйдет в спортивках бренда, то в старых Yeezy (которые, напомним, Канье тоже выпускает совместно с «Адидасом»), а сегодня — в кроссовках Adidas Ultra Boost. Совпадение? Не думаем.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/pochemu-vsem-vdrug-stalo-interesno-chto-nosit-drejk/