Идеальный порядок: 10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас

1. Старый текстиль

Фото: pixabay.com Грубые полотенца 30-летней давности, бабушкино постельное бельё, грязные, обожжённые прихватки — весь этот бесполезный скарб часто занимает антресоли, хотя совершенно не используется. Разумнее отнести изживший себя текстиль на помойку или, если он ещё в нормальном состоянии, но морально устарел, сдать в специальную службу, которая принимает вещи. Так у вас освободится место в шкафах, которое можно использовать, например, для хранения сезонной одежды.

2. Старая техника

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Если вы не коллекционер, то вам вряд ли пригодится сломанный видеомагнитофон или компьютер, стопка дискет и даже CD-дисков. Возможно, с какими-то из этих вещей у вас связаны приятные воспоминания, но не дайте ностальгии превратить свою квартиру в свалку. Смело избавляйтесь от ненужной техники.

Прежде чем выкинуть старый ноутбук или телефон, создайте резервные копии с важной информацией, а затем удалите всё ценное, что хранится в этих гаджетах.

3. Просроченная косметика

Фото: pixabay.com Бутыльки с шампунями и баночки кремами имеют свойство заполонять ванную. Регулярно проводите ревизию и выкидывайте средства, у которых истёк срок годности. Это поможет не только рациональнее организовать пространство ванной комнаты, но и убережёт ваше здоровье.

Если среди косметических завалов окажутся средства, которые вам банально не подошли, их можно отдать друзьям или пожертвовать.

4. Книги

Фото: pixabay.com Речь не о вечной классике, а о бесполезной макулатуре, которая занимает площадь. Все буклеты из магазинов, университетские конспекты, бульварные романы и книги о самопомощи, которые так и не помогли, должны отправить в мусорку.

5. Одежда

Фото: pixabay.com Гардероб, как и библиотеку, и коллекцию косметики, стоит периодически инспектировать. Известно правило, что нужно выбрасывать вещи, которые вы не носили год, — снова вы их вряд ли наденете. Само собой, от испорченной, потерявшей былой вид и просто неудобной одежды тоже нужно избавляться.

6. Кухонные приправы

Фото: pixabay.com Большинство специй могут спокойно храниться несколько лет. Но не вечно. Если вы не помните, когда купили ту или иную приправу (и к тому же у неё нет нормальной упаковки с этой информацией), от неё лучше избавиться. Опять же — освободите место на кухонных полках.

7. Бумажные изделия

Фото: pixabay.com Здесь речь не о книгах, а о бесконечных флаерах, ненужных визитках, старых счетах (которые стоит оцифровать, прежде чем выбросить), коробках из-под обуви и техники, а также залежах использованной обёрточной бумаги, которую, признайтесь честно, вам будет стыдно пустить в дело второй раз.

Если в вашем городе или дворе организован раздельный сбор мусора, всё это добро можно собрать вместе и отправить в соответствующий контейнер. Так и дому, и природе будет лучше.

8. Старые подушки

Фото: pixabay.com Подушка, как почти любая вещь, имеет ограниченный срок использования. Если она потеряла форму, это не повод отвезти её на дачу или спрятать в шкафу — лучше выбросить. Даже со старой боевой подругой, близкой сердцу, нужно расстаться — так будет как минимум гигиеничнее.

9. Ненужная кухонная утварь

Фото: pixabay.com Треснувшие или просто уродливые кружки, которые вы не используете, негерметичные дорожные ёмкости, контейнеры без крышек и любые дублирующие друг друга инструменты только занимают место на вашей кухне. Если она у вас небольшая, то продолжать хранить этот хлам — просто преступление.

10. Аксессуары-пылесборники

Фото: Instagram bookvozavrik

Некоторые милые вещицы дороги как память, но большинство магнитиков и статуэток наверняка достались вам в подарок (и вы даже не помните от кого). Смело выкидывайте весь этот бессмысленный декор. Оформить холодильник можно и без помощи банальных магнитиков, а декорировать полки открытого стеллажа лучше правильными, а не случайными аксессуарами.