Взвешенные и счастливые on-line: долгожданный финал!

Марина

«Вот и закончился мой марафон успеха вместе с SNCMedia. Два месяца пролетели незаметно, потому что были наполнены достижениями, событиями и радостью. Разве могла я подумать несколько недель назад, что моя жизнь изменится благодаря проекту? Оказывается, от питания очень много зависит — не зря говорили мудрые: мы — то, что мы едим. Благодаря правильному питанию и длительным пешим прогулкам, изменяется состояние здоровья, появляется энергия и хорошее настроение. Я совру, если скажу, что мне было легко перестроиться, я и сейчас порой срываюсь и наедаюсь какой-нибудь ерунды. Но я прощаю себе ошибки и иду дальше, ведь самое главное — не останавливаться и не возвращаться к своим старым привычкам.

Мой рацион составляет 1300-1500 калорий, это оптимальный и «безболезненный» вариант питания. Я не голодаю при этом, организм получает необходимое количество полезных веществ, а у меня есть энергия и силы для работы и воспитания ребенка. У меня нет чувства голода, как это часто бывает на диетах, нет слабости и апатии. Я перепробовала разные варианты приготовления блюд и эксперименты с вкусовыми ощущениями продолжаются. Главное, что все продукты, которые я использую, полезны, в них много витаминов. В общем, потихоньку я становлюсь приверженцем здорового образа жизни! Мне 40 лет и я (как героиня известного фильма) вам скажу, что в 40 лет жизнь только начинается! Никогда не поздно начинать — даже в 40, 50 лет.

А теперь цифры: за последнюю неделю я сбросила еще один ненавистный килограмм. За время участия в проекте я потеряла 8 кг лишнего веса и около 6 см в объеме. Да, моя фигура по-прежнему далека до идеала, но я медленно и верно иду к своей цели. Главное, что я приобрела от конкурса, — это любовь к себе. Спасибо проекту, что вернули меня к полноценной жизни, ведь я как будто проснулась от спячки, прогнала прочь депрессию и теперь иду по жизни с улыбкой. Я теперь оптимист и мне не страшны препятствия и неприятности. Я даже пошла учиться снова — поступила на курсы повышения квалификации, что очень важно для моей работы. Жить стало интересно!»

Халида

«Что такое пистолет? Как я его вижу: ты висишь вниз животом, прицепленный за ноги и руки карабинами. Подтягивая ноги к коленям, ты должен каким-то образом себя «выпихнуть» назад, раскрыть одну ногу, удерживая тело в странном положении при помощи рук (которыми пытаешься сохранить равновесие). Чтобы руки не разъезжались в разные стороны, ты садишься попой на одну ногу, вторая вытянута (в пистолете). Выравниваешь спину, облокачиваешься на одну из веревок, которую ты держишь, и красиво сидишь, расслабляешься.

Если учесть, что сидишь и держишь равновесие, чтобы не съехать с попы, а вторая поджатая нога очень-очень тянет в бедре, то расслабление сомнительное. Но, думаю, если натренировать тело, и делать этот прием постоянно, то реально начнешь сидеть и радоваться. Таким образом, у тебя должны быть сильные руки, хороший пресс, который помогает тебе держать поясницу (с моей грыжей это может быть чревато) и сбалансированный организм.

Тренеры часто замечают что с одной стороны человек лучше держит баланс, чем с другой. Конечно, у всех по-разному. И в разные дни по-разному. Но все тренируются. Когда я пришла на пробную тренировку, я познакомилась с девочкой примерно моего возраста, которая занималась уже пару месяцев. Она мне сказала, что не похудела ничуть, но все тело стало более собранным, более упругим, менее рыхлым, вырисовывается рельеф. То же самое я наблюдаю у себя сейчас. Устаю физически на тренировке, но выхожу полная внутренней энергии. Если подключить сюда правильное питание — эффект будет и похудательный тоже.

На паре тренировок у меня вдруг получился этот пресловутый пистолет. Я так обрадовалась — ну все, какая я молодец, добилась. Но, как только я возношусь и начинаю думаю о себе лучше, чем я есть, мироздание дает мне по шапке. Для меня, я думаю, это урок — делай что должно, работай и не думай о выгоде. После завершения конкурса, я все равно продолжу ходить на тренировки. Так что, какой бы ни был результат, я все равно в выигрыше. Да, думаю, и все участники этого маленького марафона тоже.

Последнюю неделю у меня было много работы, и я была на тренировке всего два раза. И оба раза с сыном — это было круто и весело. И, само собой, у меня получился пистолет. Корявенько, но и сесть получалось, и переползать с одной ноги на другую, и даже несколько раз. Есть выражение «Если перестать гоняться за бабочкой, она сама сядет тебе на плечо». Это не значит, что надо перестать заниматься, просто все должно быть спокойно и в кайф. Считаю это небольшой, но победой!»

Лариса

«Седьмая неделя на пути к задуманному. В начале было очень тяжело заставить себя пить воду и отказаться от вредных продуктов. И как же легко сейчас! Мясо и овощи, рыба, зелень, стакан за стаканом очищенной воды. А ведь я вошла во вкус — каждый день не ленюсь и делаю утром маленькие тренировки, а днем, перед тем, как встретить ребенка из школы бегаю на стадионе. Включаю на СТС «Взвешенных людей», наполняюсь энергией и 40 минут усиленно занимаюсь, не даю себе поблажек. Моя цель, конечно же, еще не достигнута, скинута лишь малая доля лишнего веса, но до лета время еще есть. Я стала заниматься растяжкой, хочу сесть в шпагат, но пока осилила только мостик. Итак, ЗОЖ-цель достигнута, любовь к такому образу жизни появилась, и нужно двигаться дальше!

Еще я приучила к ЗОЖ всю свою семью. Я не приемлю жареную пищу, мужа подсадила на тушеное и паровое, теперь и дети перестали есть жареное. Котлеты теперь делаю на воде, все овощи тоже. Выкинули все ненужные соусы типа майонеза. Количество мучного у детей тоже строго под контролем. А муж, глядя на это (возможно, на мои старания, а возможно, и на себя в зеркало), сказал, что к лету ему нужно скинуть 10 кг, а мне — 20, и будет тогда подарок-сюрприз. Мотивация (я жутко хочу в отпуск)!»

А теперь итоги

Редакция SNCmedia чистосердечно признается: выбрать среди трех героинь было совершенно не-воз-мож-но. Сначала мы пытались проанализировать результаты каждой героини и прийти к взвешенному решению — мнения разделились между двумя участницами. В отчаянии мы привлекли независимого рефери в лице Директора по диджитал маркетингу ACMG, которая присудила победу ни одной, ни другой, а третьей героине. В конце концов, когда шел второй час принятия судьбоносного решения, мы поняли, что раз у каждой из нас есть свой победитель, наступило время для самого справедливого и гуманного суда в мире под названием жребий. Имя победителя вытянул еще один независимый консультант — наш редактор моды.

Больше не будем тянуть — победителем проекта «Взвешенные и счастливые on-line» стала Халида! Именно она получает главный приз — ультралегкий стильный и мощный ноутбук Prestigio Smartbook 133S! Марина и Лариса, которые покорили нас своей силой воли и проделали нереальную работу на пути к новой фигуре, правильному питанию и любви к себе, получают самые красивые бьюти-гаджеты на свете от бренда Foreo! Редакция SNCmedia признается вам всем в большой и нежной любви, вы нас очень вдохновили — уже поднимаем за вас бокалы шампанского (потому что мы-то только на пути к ЗОЖ).