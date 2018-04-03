Почему быть пессимистом быть лучше, чем оптимистом: мнение ученых

Возможно ли, что быть пессимистом не так уж и плохо в мире, где старательно насаждают оптимизм?

В современном обществе процветает настоящий культ оптимизма. Фраза «Ну что ж ты так пессимистично смотришь на жизнь?» зачастую звучит как упрек, а слово «пессимист» стало настоящим клеймом. Но насколько правдиво утверждение, что пессимистом быть плохо?

Но в ходе эксперимента, проведенного в Калифорнийском университете в Беркли и в котором приняло участие более 30.000 респондентов, показало весьма интересные результаты — а именно, что оптимизм часто мешает людям принимать обдуманные и взвешенные решения. Оптимисты переоценивают свои возможности и в большинстве случаев надеются на удачу. Они часто ввязываются в совершенно необдуманные авантюры, рискуя и собой, и своими финансами. А так как риск не всегда оправдан, это приводит к потерям, на которые оптимисты даже не рассчитывали, считая, что всегда со всем справятся.

Английские исследователи пришли к похожему выводу и более того — они сделали вывод, что в мозгу оптимистов происходит сильнейшая фильтрация информации, связанная с работой области мозга, ответственной за оценку риска и выявлению ошибок. У оптимистов эта область работает не так активно, поэтому они недооценивают риски и не думают о негативных последствиях.

А вот пессимисты, наоборот, оценивают все риски, и именно у них зачастую есть план Б на случай провала плана А. Они не переоценивают свои возможности и уж точно не станут лишний раз ввязываться в сомнительную авантюру и рисковать чем-либо. В частности, австрийский психиатр Виктор Франкл однажды сказал «Мы сделались пессимистами, ибо знаем, на что способен человек», — и в этих словах немало правды.

Был проведен и другой эксперимент, в ходе которого участники решали различные логические задачи, но их заставляли думать или строго оптимистично, или строго пессимистично. И результаты показали, что лучше всего справлялись те люди (не только оптимисты или пессимисты), которые мыслили в привычном для себя режиме. То есть, если пессимиста заставляли мыслить оптимистично, он показывал худшие результаты, чем просто пессимист — и с оптимистами получилось тоже самое. То есть, плохие результаты показали те, кому приходилось оценивать ситуацию не так, как обычно. Таким образом, результат не зависел от того, как человек смотрит на проблему, а от того, комфортно ему или нет со своим мировоззрением.

Большинство психологов склоняется к мнению, что пессимизм и оптимизм во многом зависят от темперамента. То есть, сангвиник скорее всего будет оптимистом, а меланхолик, наоборот, склонен к пессимизму.

В любом случае, не стоит делить людей на «хороших» и «плохих» только лишь по их взгляду на мир. Любое мировоззрение хорошо, если только не отрывает человека от реальности. Иногда стоит подумать о хорошем, но иногда надо и побыть скептиком.

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