«Они не поняли»: автор стены на спуске площади Славы о решении самарцев подпилить монумент

Реконструкция стены на спуске площади Славы начнется не раньше лета. Об этом 63.ru сообщил автор монумента Дмитрий Орлов.

— Конечно, решение горожан меня огорчило. Но они не поняли главного: это только на словах стену просто уменьшить на один метр. На деле все работы растянутся на год, — рассказал архитектор. — Естественно, что до и во время чемпионата мира по футболу здесь никто ничего делать не будет.

Ориентировочная стоимость реконструкции составит около 70 миллионов рублей. В примерную смету вошли снятие плитки, разрушение бетонной плиты, перекладывание коммуникаций, демонтаж 120 метров ограждения. Также рабочим предстоит установить перила и уложить новую плитку.

При этом архитектор считает, что итоги голосования 18 марта могут быть и не окончательными. По его словам, последнее слово останется за врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым

— Он может поменять решение и оставить всё как есть, — сказал Дмитрий Орлов

Монумент «Гордость, честь и слава Самарской области» построили в 2015 году. Он представляет собой бетонную стену высотой в шесть метров и длиной примерно в 110 метров и включает в себя 20 ниш.

Появление столь внушительного строения на месте свободного для обзора склона сильно возмутило некоторых горожан. По их мнению, стена закрыла прекрасный вид на Волгу, который открывался с площади. В народе строение прозвали «стеной плача». Утихомирить общественные волнения властям удалось за счет обустройства смотровой площадки.

В феврале этого года в Сети запустили онлайн-голосование. Правда, на выбор было всего два варианта: оставить всё как есть или сделать стену ниже. Свои аргументы за и против высказали автор строения Дмитрий Орлов, член правления Самарской региональной организации Союза архитекторов России Юрий Астахов и архитектор Дмитрий Храмов.

Окончательный вердикт о судьбе строения городские власти вынесли на голосование 18 марта. Вариант «Открыть вид на Волгу, сделав стену ниже» выбрали 182 484 жителя. За то, чтобы оставить всё как есть, проголосовали 169 459 человек.