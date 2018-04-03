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Дому полтора века: суд обязал пермские власти отреставрировать особняк у ТРК «Семья»
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Дому полтора века: суд обязал пермские власти отреставрировать особняк у ТРК «Семья» 

59.ru 41 минуту назад
Фото: 59.ru
Администрация Перми обязана восстановить объект культурного наследия — дом Грацинского, который расположен около ТРК «Семья» на улице 25 октября. Суд постановил через год предоставить проект работ, а к 2021 году привести старинную двухэтажку в приличный вид.
По заявлению прокурора Свердловского района суд запретил продажу дома и постановил до 21 апреля 2019 года разработать проект реставрации для современного использования. Дом 47 на улице 25 октября построен во второй половине XIX. Здесь находился кабинет главного врача детской клинической больницы имени Пичугина.
— До 21 апреля 2021 года нужно провести ремонтные работы на объекте культурного наследия, а также работы по благоустройству и озеленению территории объекта культурного наследия «Дом С. Е. Грацинского», — пояснили 59.ru в городской администрации.
Ремонтировать дом надо сверху донизу
А в список работ, по предварительным данным, входит укрепление фундамента, ремонт инженерных коммуникаций, заделка трещин несущих стен, полов и потолков. И это уже не говоря о реставрации фасада, окон и интерьера. Окончательный перечень работ и их стоимость определится после проведения детально-инструментального обследования объекта.
В таком виде памятник культуры стоит уже годами
Ранее мы писали про дом на улице Пермской, который входит в список культурного наследия, но фактически после пожара является пристанищем для бездомных. Этой публикацией мы начали проект «Карта позора Перми».
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