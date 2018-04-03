Звезда Fifth Harmony Лорен Хурэги снялась в фотосессии для Playboy

Пока поклонники Fifth Harmony вовсю обсуждают новость о том, что группа приняла решение уйти в своеобразный «творческий отпуск» на неопределенный срок (по всей видимости, в стиле One Direction), сами участницы FH не скучают: так, Лорен Хурэги снялась в новой чувственной фотосессии для Playboy. Пусть Playboy уже не тот, что раньше, и девушки в нем по большей части одеты, все равно фотосет для Playboy — событие в жизни звезд, особенно молодых, достаточно заметное, да и фотосессия Лорен, несмотря на отсутствие «обнаженки», получилась очень чувственной:

попкорнnews