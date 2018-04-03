Просыпаюсь ночью и не могу дышать. Грозит ли вам сонный паралич?

Почти 80% людей в мире хотя бы раз в жизни испытывали сонный паралич. Человек в этом состоянии все понимает, но не может пошевелиться. Есть ли повод волноваться и бежать к врачу после того, как все пройдет?

Что такое сонный паралич

На самом деле сонный паралич — это переходное состояние между бодрствованием и сном, во время которого возникает естественная мышечная слабость. Во время фазы быстрого сна мозг активен, а тело практически парализовано. Смысл такого сковывания в том, чтобы человек не повредил сам себя. Обычно возможность двигаться возвращается еще до пробуждения, но в некоторых случаях этого не происходит, что и вызывает страх. Подобные эпизоды могут длиться от нескольких секунд до нескольких минут.

Каковы симптомы сонного паралича

Наиболее распространенная форма сонного паралича возникает при пробуждении. Человек испытывает панику, удушье, учащение сердцебиения, дезориентацию в пространстве, нехватку воздуха (хотя на самом деле дышит он нормально), ложные движения тела (когда кажется, что вы шевелитесь, но этого не происходит на самом деле).

В чем причины сонного паралича

Чаще всего заболеванию подвержены пациенты психиатрических клиник (32%) и студенты (28%). Вообще сонный паралич распространен у людей с 12 до 30 лет, но встречается и в других возрастных группах. Также ученые отмечают, что женщины страдают сонным параличом чуть чаще, чем мужчины.

Основная причина сонного паралича — нарушение функции плавного перехода между стадиями сна. Такой дисбаланс может возникнуть по нескольким причинам: из-за недосыпания, постоянной смены режима сна, бессонницы, стрессов, длительного приема антидепрессантов и транквилизаторов, алкогольной, никотиновой или наркотической зависимости, а также наследственной предрасположенности.

Чаще всего такой паралич наступает во время сна на спине, а еще он может быть спровоцирован отеком рук, поднятых выше головы.

Чем опасен сонный паралич

Приступы сонного паралича не особо опасны и проходят через несколько минут сами собой. Однако они нередко пугают. Человек может убедить себя в проблемах с психикой или искать паранормальные объяснения своему состоянию. Кроме того, нередко усугубляются проблемы со сном.

Как справиться с сонным параличом

В первый момент важно осознать, что это сонный паралич, что он не опасен для вас: слуховые галлюцинации, видения и неприятные ощущения скоро пройдут. Попробуйте сделать глубокий вдох, пошевелить глазами, языком, кончиками пальцев. Во время сонного паралича стоит отвлечься на умственную деятельность: читать стихи про себя, складывать числа, чтобы скорее проснуться.

Как предотвратить сонный паралич

Профилактика приступов сонного паралича возможна, если организовать правильный режим сна: спать достаточное количество времени, ложиться и вставать примерно в одно и то же время, следить за комфортной температурой в комнате. Можно попробовать сменить позу: если вы спите на спине, попробуйте засыпать на боку или животе — в этом случае шансы испытать приступ сонного паралича сильно сокращаются. Кроме того, не рекомендуется есть плотно перед сном, употреблять алкоголь, курить и пить кофе.

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