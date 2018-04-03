Как похудеть, если не любишь спорт?

Попрощаться с лифтами, сказать «нет» общественному транспорту и сахару и другие способы похудеть, если вы со спортом на «вы» — советует журналист Дарья Королькова.

Я ненавижу спорт во всех его проявлениях, от вида штанги меня охватывает уныние, а на беговой дорожке меня укачивает. Еще я не умею считать калории и определять вес порции на глаз. Но я вполне успешно худею, если мне это нужно.

Мой первый опыт похудения был связан с теорией одного ученого, который считал, что, если женщина в течение 10 лет после рождения ребенка не сбросила вес до исходного, больше шансов у нее не будет. Теорию я успешно опровергла, просидев полгода на салате из рукколы, помидоров и оливкового масла. Чем это кончилось, думаю, не стоит рассказывать: наела все обратно. Но с гордостью.

Потом я решила заняться спортом и, преодолевая тошноту и отвращение, три раза в неделю приседала со штангой, делала французские отжимания (спиной к скамье, на согнутых руках, если вдруг вы извращенцы), и прыгала с гантелями для упругости задницы. Не буду врать, что не сработало: еще как.

Но моральные страдания были несопоставимы с крепостью пресса и рельефностью мышц. Скольких сил мне стоило уговаривать себя, дескать, ты сможешь, ну тали я же, но за абонемент уплачено (самый мощный аргумент), форма красивая новая (пятая за месяц, ибо хватает удовольствия ненадолго). И стоило абонементу кончиться, а любимым леггинсам потускнеть от стирки, как я радостно решила, что экономия сейчас важна, как никогда, и карту продлевать не стала.

Но стройной быть хотелось. И я придумала (не сразу, постепенно) свою собственную систему снижения веса, которая позволяет мне худеть комфортно, не ненавидя мир. Если вам понравится — пользуйтесь.

Пункт первый: прощаемся с лифтами. Не сразу! Колени угробите. Начните с 2-3 этажей. То есть если вам надо подняться на шестой, три поднимаетесь пешком, а дальше на лифте. Так же и вниз: сначала пешком, потом на лифте. Раз в неделю прибавляете этаж. Если выше 5-го, как у меня, вам не нужно, ничего страшного, и это сработает. Попа, бедра и икры будут на глазах хорошеть, плюс это отличная умеренная кардионагрузка. Важные детали: подниматься надо равномерно и — медленно. Втянуть живот, выпрямить спину, отвести плечи назад, ногу ставить на полную стопу, подниматься, не приставляя вторую ногу, а перенося вес с одной на другую, перешагивая со ступеньки на ступеньку. Поначалу кажется, что очень муторно все это помнить, но через 2-3 дня вы будете делать это на автомате.

Пункт второй: прощаемся с автобусами и прочим наземным транспортом, если поездка предполагает путь менее, чем в 1,5 км. Пешочком, спокойно, не торопясь, спину выпрямить, живот втянуть. Кстати, мне очень помогло отказаться от классических женских сумок и перейти на рюкзачки: так лучше держится осанка и нет риска ссутулиться. В рюкзачок можете положить гантельку. Если вам некуда ходить пешком в течение дня, вы живете в метре от входа в метро, и никак не можете находить эти километры, выходите за станцию до места назначения.

Пункт третий: гуляем перед сном. Самое неприятное для объема талии и размера афедрона — ленивое переваривание ужина на диване.

Поели? Одевайтесь и чешите на улицу. Найдите у себя в районе оптимальный маршрут, и рассчитайте свое движение так, чтобы суммарно нахаживать не менее 2 километров.

Мы гуляем с мужем по бульвару вдоль набережной: 500 метров туда. 500 обратно, повторить. Иногда забалтываемся, и нарезаем по 4-5 км за раз. Погода становится все лучше, вечера все светлее: пользуйтесь! Особо рискованные могут завести собаку, но я не рискну это советовать. Хотя мотивация выйти будет железобетонной.

Пункт четвертый: планка. Все знают, какая она полезная, но, простояв на трясущихся ручонках и вибрирующим пузом 20 секунд, в изнеможении падают на пол и забивают на это дело. Я там была, я знаю, не стесняйтесь. В общем, не надо вам так стоять, можно добиться более впечатляющих результатов и без героизма. Слушайте и записывайте: 10 секунд стоите, 5 секунд лежите. Важно: дышать на счет 3. 1-2-3 вдоооох, 1-2-3 выыыыдох. На выдохе поднимаетесь на руки, на выдохе же опускаетесь. Повторили 10 раз — и свободны. И вечером еще раз по той же схеме. Общие временные затраты — 5 минут в день. Через 5 дней вы почувствуете, что вам стоять легко: не кидайтесь увеличивать время! Если неймется, увеличивайте количество повторов. Но сохраняйте схему 10 стоим-5 лежим.

И последний пятый пункт. Откажитесь от сахара совсем. Вот тут да, тут надо потерпеть недельку. Хотя честно признаюсь, мне далось легко. Да, и поймите меня правильно: от сахара — в смысле добавления сахара-песочка или кусочка во что бы то ни было. А если продукт сам по себе содержит сахар, то его я ем.

Я не буду обещать вам идеального тела за 2 недели или что там модно обещать. Но до лета 2 месяца, и 5 кг вы сбросите легко. И пару-тройку см в талии. Без регистрации и смс. А если не поможет — мы вернем деньги! Хотя, погодите…