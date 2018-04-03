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Пора сказать нет сладкому? Любимая дочь Бекхэмов малышка Харпер растет пышкой
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Пора сказать нет сладкому? Любимая дочь Бекхэмов малышка Харпер растет пышкой 

WMJ.ru 38 минут назад
Фото: WMJ.ru
Недавно Харпер вместе с отцом, братом Бруклином и друзьями семьи посетила один из матчей теннисного турнира Miami Open. Беспощадная камера папарацци запечатлела то, о чем поклонники звездной семьи говорят уже долгое время — заметно округлившиеся щеки шестилетней красотки. Девочка растет не только копией своего отца, но и настоящей пышкой — может быть, родителям пора ограничить выдачу сладкого, пока проблема не переросла в серьезную?
Надо отдать должное Дэвиду Бекхэму — он не только вкусно кормит своих детей блинчиками, но и занимается их физическим развитием: активно проводит с ними выходные и учит быть выносливыми. Но если дело пойдет так и дальше, маленькой Харпер потребуются практически футбольные тяжелые тренировки!
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Фото:Instagram, East News
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