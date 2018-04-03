Пора сказать нет сладкому? Любимая дочь Бекхэмов малышка Харпер растет пышкой

Недавно Харпер вместе с отцом, братом Бруклином и друзьями семьи посетила один из матчей теннисного турнира Miami Open. Беспощадная камера папарацци запечатлела то, о чем поклонники звездной семьи говорят уже долгое время — заметно округлившиеся щеки шестилетней красотки. Девочка растет не только копией своего отца, но и настоящей пышкой — может быть, родителям пора ограничить выдачу сладкого, пока проблема не переросла в серьезную?

Надо отдать должное Дэвиду Бекхэму — он не только вкусно кормит своих детей блинчиками, но и занимается их физическим развитием: активно проводит с ними выходные и учит быть выносливыми. Но если дело пойдет так и дальше, маленькой Харпер потребуются практически футбольные тяжелые тренировки!

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Instagram, East News