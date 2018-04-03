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5 способов влезть в старые джинсы, не посещая спортзал
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5 способов влезть в старые джинсы, не посещая спортзал 

Карельские вести 30 минут назад
Вам лень, стыдно или некогда заниматься физическими упражнениями на глазах у посторонних людей? Оглянитесь, спортзалом может служить любое место и любая ситуация в вашей жизни. Вы даже не подозреваете, какими незаметными для себя способами вы можете сбрасывать сотню-другую калорий каждый день.
Ножками-ножками, сама-сама
На работу, в магазин, в гости — не поленитесь и пройдите две-три остановки автобуса пешком. Ходьба прекрасный, доступный каждому способ поддерживать себя в форме. Вы будете удивлены, но зачастую на ожидание транспорта и поездку мы тратим столько же, сколько на пешеходную прогулку.
Больше слов и больше движения
Знаете ли вы, что стоя сжигаете на 50% больше калорий, чем сидя? В следующий раз, когда будете общаться с подругами или родственниками по телефону, вставайте и ходите по комнате, а не сидите в кресле.
Откажитесь от лифта
Хотя бы через раз ходите по лестницам пешком. Даже если вы живете или работаете на 14 этаже, и вас пугает перспектива восхождения, вы всегда можете спускаться. Это тоже нагрузка на мышцы ног. Люди покупают специальные фитнес-тренажеры в виде ступенек, в то время, как ступеньки бесплатно просят вас «пройди по мне» на каждом шагу.
Перед телевизором
Хотя каждой клеточкой вы активно сопереживаете происходящему на экране, мышцы в этот момент практически бездействуют. Нет, мы сейчас не про мышцы челюстей, есть за просмотром вредно.
Почему бы не перелечь с дивана на пол и не смотреть телевизор, потягиваясь и меняя позы? Растяжка мышц снимает стресс, и, как бы парадоксально это ни звучало, лежать на твердом полу затратнее по калориям, чем сидеть на мягком диване.
Домашняя уборка
Далеко не для всех это любимое занятие, поэтому попробуйте получить удовольствие от осознания, что вы попутно занимаетесь легким фитнесом. Протирая пыль, наклоняясь и разгибаясь, отжимая тряпки руками, вы тренируете мышцы совершенно бесплатно, но дома, а не под руководством тренера
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