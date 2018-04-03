Что делать, если любовь превращается в одержимость?

Что движет женщиной, которая заваливает парня письмами, торчит у его дома под проливным дождем и ликвидирует всех подруг из-за того, что они пытались вмешаться? Примерно то же, что толкает алкоголика к бутылке, а наркомана отправляет на поиск новой дозы. Любовь через край — это тоже нездоровая зависимость

Когда Кира* впервые влюбилась — она влюбилась по уши. Он стал ее первым любовником, и Кира — в ту пору первокурсница — была им буквально одержима, просто с ума сходила. Как же тяжко ей было смириться с тем, что у него до нее уже был роман!

Он встречался прежде со школьной подругой. Та девушка была рыжей, и Кира, узнав об этом, начала бродить по улицам и высматривать в толпе рыжеволосых девушек, чтобы понять, что в них есть такого, чего нет у нее. Хуже всего, что тот парень, казалось, нарочно заставлял ее ревновать. Однажды он вскользь упомянул, что та девушка его бросила, и он страдал. Одно время он даже держал фото рыжей у себя на столе.

Однажды фото исчезло, но Кира не испытала никакого облегчения: теперь она боялась, что он уедет к «сопернице». Ей было спокойно только тогда, когда любимый мирно посапывал в ее постели.

О, эта любовная одержимость, заставлявшая Татьяну бледнеть в присутствии Онегина и швырнувшая Каренину под поезд! Если и вам доводилось испытывать сильные чувства, вам знакома эта дрожь, которая охватывает при виде предмета страсти, мучительное ожидание весточки от него, щенячий восторг, когда пришла долгожданная смска, и два часа, потраченных на то, чтобы прочитать между строк, что он имел в виду, написав: «Приветики, как сама?», и абсолютная неспособность думать о чем-то другом…

До поры до времени это нормально. Любой специалист подтвердит, что если вам все эти чувства незнакомы — то вы никогда не любили.

Вините во всем эволюцию: как только мы встречаем кого-то подходящего, мы готовы буквально преследовать этого человека, пока не загоним. Так уж мы устроены.

Химия страсти

На ранних стадиях любви вы пьяны от дофамина — вещества, которое вырабатывается организмом и связано с наслаждением, сильным желанием и даже зависимостью. Томография головного мозга показала, что когда люди смотрят на фото любимых, происходит вспышка активности в определенном небольшом участке мозга, и вы буквально купаетесь в гормонах наслаждения. Это система вознаграждения мозга, направленная на то, чтобы формировать желания, стремления, заставлять людей направлять энергию в нужное русло. Что пугает — это тот же участок, который задействован при кокаиновой зависимости. Как только он будет активирован, вы получаете сильную мотивацию заполучить то, чего хотите — будь то наркотики или любимый человек. Ученые доказали, что романтическая любовь может быть так же сильна, как наркомания. Исследователи вспоминают женщину, которой понадобилось 10 лет, чтобы пережить то, что ее бросил мужчина.

МРТ-исследования показали и то, что у влюбленных невероятно активна та область мозга, которая отвечает за тревогу. Поэтому мы и стоим на ушах, если наш любимый чуть дольше обычного не отвечает на сообщения / звонки или опаздывает на встречу. Ну конечно же, с ним случилось что-то страшное, или, хуже того, он изменяет. Ведь не мог же у него просто сломаться телефон, и не могла же проколоться шина?

В добавок к этому в нас бурлит смесь гормонов, которая делает невероятно сексуально привлекательным объект страсти и все, что с ним связано. Этот механизм работает и наоборот: не только от привязанности к сексу, но и от секса — к привязанности, поэтому мы и влюбляемся порой в человека, с которым всего-то собирались ночь провести.

И все-таки самое главное в любовных делах — это не химия.

Вопреки городской легенде о том, что сексуальное влечение у людей возникает благодаря феромонам (как это происходит у других животных, наделенных обостренным обонянием), нами руководит некая «любовная карта мозга»: список вещей, которые мы подсознательно ищем в потенциальном партнере (у каждого он свой: успешность, определенное телосложение, тембр голоса — что кого заводит). Человеческое желание в большей степени связано с тем, кого мы ищем и как он к нам относится, чем с любым сочетанием запахов или гормонов, уверяют исследователи.

В конце концов наступает момент, когда фаза влюбленности «не ем, не сплю — все думаю о нем» перетекает в фазу «теперь я в состоянии замечать его недостатки». Еще несколько лет после свадьбы эта дофаминово-наркотическая зависимость друг от друга сохраняется, но маниакальная одержимость любимым постепенно рассеивается примерно в течение года. Если бы это было не так, мы не могли бы ничем толком заниматься и ни о чем думать, кроме своей любви, и все бы давно вымерли, как динозавры.

Когда любовь превращается в психическое заболевание

У некоторых людей, однако, эта сумасшедшая любовь сохраняется. Даже если мужчина все время подводит… и все реже с вами видится… или вы начинаете находить улики, намекающие на его измену. Что еще безумнее, непостоянное внимание со стороны мужчины может разжечь любовную одержимость даже в сердце вполне уравновешенной женщины.

Светлана, 32, познакомилась с мужчиной как раз накануне своего долгожданного отъезда в Испанию, где собиралась стажироваться и подучить язык. «Я мгновенно влюбилась. Мы были неразлучны, хотели жить вместе, когда я вернусь», — вспоминает она. Света даже была готова отменить поездку своей мечты. Но любимый настоял — под предлогом заботы о ее будущем.

Она уехала и писала ему по любовному е-мейлу в день, присылала видео о своей жизни за границей. Он так и не ответил. Но она не сомневалась в его любви ни на секунду, даже когда слышала все больше отчуждения в его голосе по телефону. Звонки становились все реже, и наконец он объявил ей, что все кончено, безо всяких объяснений. Вместо того, чтобы понять, что он за тип, и вычеркнуть его из своей жизни, Света села на ближайший самолет домой, рыдая весь полет. Из аэропорта она отправилась прямиком к нему домой и принялась с рыданиями колотить в дверь, пока его брат не открыл. Парнишка объяснил несчастной, что «ее парень» уже давно не считает ее своей девушкой.

Основная причина, по которой здоровая, нормальная влюбленность превращается в болезненную одержимость — это когда кто-то уделяет вам долю внимания и продолжает подпитывать ваши чувства, но не настолько, чтобы вы чувствовали себя уверенной в нем, считают специалисты. Модель поведения «Да — нет — не знаю — может быть» сводит с ума даже вполне вменяемых людей. Другими словами, если вы получаете любовный наркотик малыми дозами, это только усиливает зависимость.

Склонны ли вы к любовной одержимости?

За большинством из нас водятся такие грешки, как попытки чаще попадаться на глаза тому, кем мы увлечены, и изучение их страниц в соцсетях вдоль и поперек. Но психологи считают, что определенные типы личности особенно рискуют попасться на крючок разрушительной страсти. Люди, которые выросли в семьях, где кто-то страдает алкоголизмом, или которым не хватало родительской заботы, бывают склонны к тому, чтобы гоняться за недоступным.

Такая тревожная личность будет считать, что если парень не звонит — то это ее вина. При этом она чувствует себя половинкой человека, пока его рядом нет. Люди этого типа могут быть вполне счастливы, даже когда их чувства не вполне разделены, потому что их заводят эти отношения «шаг вперед и два назад», лишенные конкретных обязательств.

Вернемся к Кире. Ее отношения с тем парнем тянулись четыре года, частично благодаря их драматичности. «У нас был очень бурный секс, а также грандиозные скандалы прямо посреди улицы. Мы расставались и вновь мирились. Однажды я так разозлилась на него, что выскочила на ходу из машины».

Когда отношения быстро становятся напряженными сверх всякой меры, неизбежно случится то, чего вы больше всего боитесь: вы просто отпугнете человека, которого так безумно любите.

Как разорвать порочный круг

Лекарство от любовной одержимости — такое же, как при избавлении от любой другой опасной зависимости: постарайтесь заручиться поддержкой окружающих и бросайте свою болезненную привычку окончательно, резко и бесповоротно.

Но сначала стоит проанализировать свое собственное поведение: отношения с вашей подачи развивались со скоростью света? Ваш идол практически сразу стал всем вашим миром, несмотря на явные признаки того, что он — не тот человек, который вам нужен? Как только поймете, по какому шаблону действовала — у вас появится шанс что-то изменить к лучшему.

Следующий шаг: бросайте объект своей одержимости одним махом — никаких послаблений, никаких прощальных ночей. Каждый раз, когда вы заходите на его страничку в соцсети, вы получаете дозу дофамина, и ваша зависимость крепчает, предостерегают психологи. Отфрендите его везде, удалите переписку с телефона, уберите с глаз долой все, что с ним связано. Затем зарекитесь от любых контактов с ним и поклянитесь, что не ответите, если он попробует с вами связаться.

Попросите друзей не упоминать его имя в твоем присутствии. Если не можете спать или работать и неделями не выходите из депрессии — попробуйте обратиться к психотерапевту. Цель терапии — заменить иррациональные мысли о том, что вам нужен кто-то, чтобы полноценно себя чувствовать, здоровым взглядом на любовь.

Бурные отношения Киры закончились, когда она обнаружила, что ее парень сделал то, чего она больше всего боялась: переспал со своей рыжеволосой бывшей подружкой. Кира испытала отвращение, которое излечило ее страсть. Она начала встречаться с более адекватными ребятами и нашла жениха, который был полной противоположностью ее бывшему. У них не было никаких драм, скандалов и прыжков из машины. Вскоре они поженились. «Я не боялась его потерять — и мне понравилось это ощущение близости и душевного комфорта, — признается Кира. — В прежних отношениях я никогда толком не чувствовала себя личностью. А теперь все кажется таким стабильным и настоящим. Я и не думала раньше, что любовь может быть такой. А теперь я знаю это».

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*Имена изменены.