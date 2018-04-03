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От обсуждений перешли к делу
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От обсуждений перешли к делу 

Вечерняя Москва 18 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В нашем городе проживает огромное количество активных, жизнедеятельных горожан старшего возраста. Выйдя на пенсию, многие из них завершили свою трудовую деятельность. При этом у них сохраняются силы и желание вести активную жизнь. Это стало отправной точкой запуска проекта по активному долголетию. Москва — первый регион, который от обсуждений перешел к делу и начал воплощать в жизнь столь масштабный проект.
Столица занимает лидирующее место в мире по темпам прироста продолжительности жизни. Это общепризнанный факт. В последнее время каждый год город прибавляет практически по полгода ожидаемой продолжительности жизни. Цифры прошлого года показывают, что мы вплотную приблизились к отметке в 78 лет — это очень серьезный результат. Мы подходим к 80 годам — той черте, которую в своем ежегодном послании Федеральному собранию обозначил президент страны Владимир Путин. Можно рассчитывать, что при таком быстром приросте вскоре эта планка будет достигнута.
Но есть и проблемы, над решением которых надо продолжать работать. Существует разница между ожидаемой продолжительностью жизни женщин и мужчин. Женщины живут дольше и часто остаются в одиночестве. Это определяется в том числе и природными механизмами, но тем не менее мы должны стремиться к тому, чтобы наши мужчины все-таки жили дольше, делать для этого все возможное.
Чувство одиночества — то, с чем горожане старшего возраста сталкиваются достаточно часто. Это тоже не может не сказываться на продолжительности жизни, и это еще одна проблема, требующая решения.
Запуск проекта по активному долголетию, на реализацию которого выделены серьезные финансовые средства из городского бюджета, — новый шаг, который позволит найти решение многих проблем. Проект позволит людям старшего возраста вести активную жизнь, быть востребованными, развиваться физически и интеллектуально.
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