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Осиная талия за месяц: обруч вам в помощь!
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Осиная талия за месяц: обруч вам в помощь! 

Карельские вести 16 минут назад
Фото: Карельские вести
Хотите сделать свою фигуру более женственной, но спорт-клубы — не ваше? Обычный обруч поможет сделать талию тоньше, а пресс — крепче
Известный атлетический снаряд, обруч был очень популярен еще в Древней Греции, однако по неизвестным причинам незаслуженно забыт на века. В середине прошлого века одна из компаний, выпускающих детские игрушки, выпустила пластиковый обруч и была поражена спросом: за первые два месяца продали десятки миллионов экземпляров!
Очень скоро обруч, он же хулахуп, стал постоянным атрибутом гимнасток, а с 60-х годов прошлого века — и фитнес-аксессуаром для домашнего применения. Как тренироваться с хулахупом? Просто и весело!
Прежде чем приступить, запомните важные правила:
· При занятиях всегда держите живот втянутым, а мышцы пресса — напряженными.
· Дышите ровно и размеренно, не задерживайте дыхание.
· Старайтесь держать стопы на месте, не смещайтесь, не «гуляйте» с обручем,
· Начинайте с 10-минутной тренировки, затем постепенно доведите время занятий до получаса.
· Первый обруч должен быть гладким и легким, массивные варианты с массажными выступами имеет смысл применять, когда после получасовой тренировки вы перестанете ощущать усталость.
1. Простое вращение
Вращайте обруч по часовой стрелке 2 минуты, затем против — тоже 2 минуты. Вращение в одну из сторон будет даваться вам сложнее, это нормально. Если разница слишком заметна, перераспределите нагрузку, уменьшив по времени «удобное» вращение и увеличив «неудобное».
2. Приседания
Раскрутите обруч по часовой стрелке, поставив правую ногу чуть впереди, а левую — сзади. Не переставая вращать обруч, сделайте полуприсед, затем выпрямитесь. Повторите 3 раза, потом поменяйте положение ног на обратное и смените направление вращения обруча.
3. Руки вверх
Раскрутите обруч и поднимите руки вверх, вытягиваясь в струнку. Вращайте обруч по 2 минуты в обе стороны.
4. Подъем на носочки
Вращая обруч, приподнимайтесь на цыпочки и плавно опускайтесь на полную стопу. 2 минуты в каждую сторону.
5. Смена темпа
Вращайте обруч максимально быстро, затем замедлитесь и снижайте скорость вращения до минимальной. Когда почувствуете, что обруч вот-вот упадет, начинайте наращивать обороты и снова разгоняйтесь до максимальной скорости. Повторите цикл по 2 раза в каждую сторону вращения.
6. Ходьба
Вариант для продвинутых пользователей: крутить обруч и ходить приставными шагами вперед, назад, вправо и влево, не теряя скорости вращения и сохраняя напряженными мышцы пресса.
Фото: fotoimedia / Ingram.
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