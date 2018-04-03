Карли Клосс объяснила, почему держит свои отношения в секрете

Карли Клосс и Джошуа Кушнер вместе уже больше пяти лет, но из Instagram супермодели вы об этом не узнаете. Парочка появляется в новостной ленте друг друга крайне редко, а сама Карли предпочитает держать все детали своих отношений в секрете (и дело тут вовсе не в том, что Джошуа — брат Джареда Кушнера , который женат на дочери президента США Иванке Трамп). Просто, по мнению Клосс, тренд на супероткрытые во всех смыслах романы — не то веяние, которое стоит поддерживать.

«Знаете, как говорила Каролина Херрера? «Женщина, которая похожа на открытую книгу, скучна». Не остается больше никакой тайны, никакой загадки, ничего такого, что принадлежало бы только двум людям и больше никому. Я давно поняла, что для меня самое важное. И мне не хотелось бы прятаться ото всех ради того, чтобы прятаться: я просто хочу, чтобы моя личная жизнь оставалась личной. Причина только в этом — скрывать-то мне особенно нечего!» — рассказала супермодель.

Как объясняет Карли, безумный темп ее жизни научил ее одной важной вещи: любые отношения — в том числе и самые значимые, как в случае с Джошуа, — всегда должны проходить проверку дружбой. «Многие люди приходили в мою жизнь, некоторые оставались в ней надолго. Но со временем вокруг меня образовался круг настоящих боевых товарищей: это мои коллеги Джордан Данн , Джоан Смолл, Тони Гаррн и Лили Олдридж. С ними мы прошли огонь и воду, и, что бы ни случилось, я всегда могу позвать своих девчонок на помощь. Я знаю, что они поддержат меня».

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