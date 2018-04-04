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Денисова и Боб на детском фестивале талантов устроили битву костюмов, а Бледанс пришла в платье принцессы
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Денисова и Боб на детском фестивале талантов устроили битву костюмов, а Бледанс пришла в платье принцессы 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
В Москве подвели итоги X Всероссийского фестиваля элегантности и таланта «Мини Мисс и Мини Мистер России 2018» и VIII Международного фестиваля талантов «Гордость Нации 2018» с участием юных дарований. Дети в возрасте от 4 до 16 состязались в мастерстве презентации национальных костюмов и вечерних нарядов, а также демонстрировали свои таланты перед звездным жюри. В числе приглашенных знаменитостей были: звезды сериала «Деффчонки» Анастасия Денисова и Галина Боб, Илана Юрьева, Полина Гренц, Наталья Бочкарева, Эвелина Бледанс и многие другие.
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Фото:пресс-служба
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