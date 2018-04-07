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4 причины отмечать Пасху всей семьей, даже если вы не религиозны
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4 причины отмечать Пасху всей семьей, даже если вы не религиозны 

Letidor.ru 48 минут назад
Фото: Letidor.ru
Я выросла в религиозной семье. Мне с детства читали Библию, мы ходили в церковь, жили в соответствии с традициями православной церкви. С того времени прошло много лет, я вышла замуж, у нас родились прекрасные дети. Так получилось, что сейчас религии и церкви в нашей семейной жизни почти не осталось. Тем не менее, у нас по-прежнему в почете несколько религиозных праздников. Например, Пасха.
В этой статье я расскажу, почему мы до сих пор любим этот большой и светлый праздник, несмотря на то, что у нас изменился ракурс восприятия религии.
Пасха наполнена прекрасными семейными традициями
Речь, конечно о выпечке куличей и раскрашивании яиц, приготовлении творожной пасхи. Как здорово собраться на кухне всей семьей, чтобы вместе сделать большое блюдо. Можно позвать в гости друзей и родственников, чтобы расписать яйца (самым маленьким детям можно дать раскраски), болтать обо всем на свете.
Общее дело всегда объединяет, вы учитесь помощи, терпению, принятию.
И Пасха — прекрасный повод потренироваться в проявлении доброты.
Да и когда еще у детей будет возможность раскрасить два, а то и три десятка яиц, а потом поиграть с ними в веселые игры вроде цоканья и пасхальной горки?
Пасха открывает множество поводов для знакомства с чем-то новым
Так получается, что именно перед Пасхой мы чувствуем первые весточки настоящей весны. Нас радует яркое солнышко, звонкая капель, ручейки. К пасхальной неделе можно срезать секатором несколько березовых веточек, поставить их в вазу и наблюдать за тем, как набухают почки, появляются первые клейкие листочки.
Покраска яиц с детьми может стать не только занимательным, но и обучающим занятием. Возьмите только натуральные красители и поэкспериментируйте с получением разных цветов.
Для этого вам понадобятся с десяток продуктов, специй, трав, в отваре которых вы будете красить яйца (не забудьте про уксус).
Так, куркума поможет получить желтый цвет, чай каркаде — серый, свекла — фиолетовый, березовый лист или крапива — зеленый. Ребенок оценит ваш творческий подход к процессу обучения.
Пасха — повод выглядеть нарядно
В обычное воскресенье мы собираемся на кухне в пижамах, очень вяло завтракаем, а затем отправляемся на прогулку. Пасхальное воскресенье — это нечто особенное. Дети ждут его так же сильно, как ждут Новый год или Рождество, хотя не получают никаких особенных подарков.
Главное, создать детям чувство ожидания торжества и желания быть причастным к чему-то особенному.
В нашем случае — к воскресному праздничному завтраку. Девочки заранее подбирают наряды, просят сделать им необычные прически.
В Пасху вспоминают только хорошее и забывают о плохом
Пасха для нашей семьи — день без ссор. Мы всячески стараемся избежать даже мелких стычек и весь день говорим друг другу хорошие слова, обнимаемся. После завтрака можем отправиться на прогулку в парк, в гости к друзьям или родственникам.
Этот день выливается в семейную терапию принятия, добра и хорошего настроения, которым хочется поделиться с другими.
Попробуйте и вы! Не спорить, не ругаться, придумать совместное веселое занятие. И если вам не нравится слово «Пасха», пусть это будет праздник весны и солнышка.
Фото: Shutterstock.com
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