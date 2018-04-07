4 причины отмечать Пасху всей семьей, даже если вы не религиозны

Я выросла в религиозной семье. Мне с детства читали Библию, мы ходили в церковь, жили в соответствии с традициями православной церкви . С того времени прошло много лет, я вышла замуж, у нас родились прекрасные дети. Так получилось, что сейчас религии и церкви в нашей семейной жизни почти не осталось. Тем не менее, у нас по-прежнему в почете несколько религиозных праздников. Например, Пасха.

В этой статье я расскажу, почему мы до сих пор любим этот большой и светлый праздник, несмотря на то, что у нас изменился ракурс восприятия религии.

Пасха наполнена прекрасными семейными традициями

Речь, конечно о выпечке куличей и раскрашивании яиц, приготовлении творожной пасхи. Как здорово собраться на кухне всей семьей, чтобы вместе сделать большое блюдо. Можно позвать в гости друзей и родственников, чтобы расписать яйца (самым маленьким детям можно дать раскраски), болтать обо всем на свете.

Общее дело всегда объединяет, вы учитесь помощи, терпению, принятию.

И Пасха — прекрасный повод потренироваться в проявлении доброты.

Да и когда еще у детей будет возможность раскрасить два, а то и три десятка яиц, а потом поиграть с ними в веселые игры вроде цоканья и пасхальной горки?

Пасха открывает множество поводов для знакомства с чем-то новым

Так получается, что именно перед Пасхой мы чувствуем первые весточки настоящей весны. Нас радует яркое солнышко, звонкая капель, ручейки. К пасхальной неделе можно срезать секатором несколько березовых веточек, поставить их в вазу и наблюдать за тем, как набухают почки, появляются первые клейкие листочки.

Покраска яиц с детьми может стать не только занимательным, но и обучающим занятием. Возьмите только натуральные красители и поэкспериментируйте с получением разных цветов.

Для этого вам понадобятся с десяток продуктов, специй, трав, в отваре которых вы будете красить яйца (не забудьте про уксус).

Так, куркума поможет получить желтый цвет, чай каркаде — серый, свекла — фиолетовый, березовый лист или крапива — зеленый. Ребенок оценит ваш творческий подход к процессу обучения.

Пасха — повод выглядеть нарядно

В обычное воскресенье мы собираемся на кухне в пижамах, очень вяло завтракаем, а затем отправляемся на прогулку. Пасхальное воскресенье — это нечто особенное. Дети ждут его так же сильно, как ждут Новый год или Рождество, хотя не получают никаких особенных подарков.

Главное, создать детям чувство ожидания торжества и желания быть причастным к чему-то особенному.

В нашем случае — к воскресному праздничному завтраку. Девочки заранее подбирают наряды, просят сделать им необычные прически.

В Пасху вспоминают только хорошее и забывают о плохом

Пасха для нашей семьи — день без ссор. Мы всячески стараемся избежать даже мелких стычек и весь день говорим друг другу хорошие слова, обнимаемся. После завтрака можем отправиться на прогулку в парк, в гости к друзьям или родственникам.

Этот день выливается в семейную терапию принятия, добра и хорошего настроения, которым хочется поделиться с другими.

Попробуйте и вы! Не спорить, не ругаться, придумать совместное веселое занятие. И если вам не нравится слово «Пасха», пусть это будет праздник весны и солнышка.

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