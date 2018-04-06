Онищенко рассказал, как хранить пасху и красить яйца

Депутат Госдумы , бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, как хранить пасху и красить яйца. Об этом сообщает kp.ru.

«Если пасха изготовлена по всем канонам, лучше её хранить при низкой температуре, в морозильных камерах. Так, я думаю, большинство из наших сограждан делает», — заявил он.

По словам Онищенко, красить яйца лучше всего луковой шелухой, а не красками непонятного происхождения. Как отметил депутат, тогда будет полная гарантия качества и безопасности.

«Для детей это праздник, и важно, чтоб не случилось отравлений», — добавил он.

Кроме того, Онищенко посоветовал тем, кто держал пост, очень спокойно и медленно входить в привычный режим питания.