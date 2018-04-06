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Онищенко рассказал, как хранить пасху и красить яйца
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Онищенко рассказал, как хранить пасху и красить яйца 

RT на русском 51 минуту назад
Фото: Аргументы и Факты
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, как хранить пасху и красить яйца. Об этом сообщает kp.ru.
«Если пасха изготовлена по всем канонам, лучше её хранить при низкой температуре, в морозильных камерах. Так, я думаю, большинство из наших сограждан делает», — заявил он.
По словам Онищенко, красить яйца лучше всего луковой шелухой, а не красками непонятного происхождения. Как отметил депутат, тогда будет полная гарантия качества и безопасности.
«Для детей это праздник, и важно, чтоб не случилось отравлений», — добавил он.
Кроме того, Онищенко посоветовал тем, кто держал пост, очень спокойно и медленно входить в привычный режим питания.
Ранее m24 сообщало, что управление Роспотребнадзора по Москве рассказало о выборе куличей и яиц к Пасхе.
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