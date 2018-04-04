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В Красноярске на набережной появился новый арт-объект
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В Красноярске на набережной появился новый арт-объект 

АиФ Красноярск 31 минуту назад
Фото: АиФ Красноярск
Это волнообразная деревянная скамья, на которой во время прогулки можно отдохнуть.
«Это не просто лавочка, а новое место в городе, где горожане будут назначать встречи, отдыхать. Объект расположен на берегу Енисея неслучайно, он отражает символику волны. Пороги — это столкновение воды и камня. «Пороги» — это то место, где соединяется жизнь, городская суета и природа нашего города», — рассказал автор арт-объекта Игорь Белоус.
Отметим, любой желающий может создать свой арт-объект в рамках конкурса «Искра». Заявки принимаются до 10 апреля. С правилами участия можно ознакомиться в официальной группе «ВКонтакте».
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