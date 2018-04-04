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«Точно хулиганка!»: Надежда Сысоева вспомнила свой первый мопед
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«Точно хулиганка!»: Надежда Сысоева вспомнила свой первый мопед 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Актриса юмористического шоу «Comedy Woman» Надежда Сысоева поддалась ностальгии и вспомнила свое первое транспортное средство, которое она купила десять лет назад сразу после переезда в столицу. В своем Инстаграме звезда рассказала, как мопед помог ей ближе познакомиться с городом и какие истории с ней приключались на дорогах.
Надежда рассказала поклонникам в микроблоге, что в этом году исполняется десять лет, как она переехала в Москву и стала участницей комедийного шоу. Актриса поделилась, что на первый же день рождения, справленный в столице, подарила себе мопед, который стал ее верным спутником на следующие четыре года. Свою покупку Сысоева сохранила в секрете от родственников, а вот друзья помогли ей украсить новое средство передвижения и даже подарили шлем. Актриса призналась, что первое время не сильно беспокоилась о безопасности. Ее друзьям для большего контроля даже приходилось ездить вместе с ней. Впрочем, Надежда считает, что именно эти поездки помогли ей как следует изучить город и разобраться в переплетении дорог.
Актриса рассказала, что ей было грустно расставаться со своим первым мопедом, но сейчас она понимает, что это было правильным решением. «Потом, общим давлением близких и коллег меня заставили отказаться от этого опасного передвижения по Москве. И я пошла сдавать на права.» Подписчики Надежды были поражены ее смелостью. Нашлись как такие же любители мопедов, так и те, кто даже не представляет, как актриса решилась остановить свой выбор на подобном средстве передвижения. Но, в любом случае, подписчикам было интересно узнать эту главу из жизни Сысоевой, и они выразили надежду, что она и дальше будет делиться с ними рассказами из прошлого.
«А Вы прямо таки бесстрашная! На машине, все же, поспокойней.» «Красотка Надя! Точно хулиганка, правда очень милая.» «Какая смелость и порыв, удивительно. И как не страшно было.» «Интересная история! Хорошо, что с вами все в порядке в итоге.»
А не так давно Надежда Сысоева решила поэкспериментировать со своим внешним видом. Правда новый образ лишь огорошил ее поклонников.
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