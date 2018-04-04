Где устроить и как оформить место для отдыха

Сад — площадка не только для труда, но и для отдыха. И даже если у вас уже есть уголок, где можно со вкусом полениться, посмотрите на него свежим взглядом: возможно, и здесь нужна смена декораций.

Расслабляться приятно и полезно не только в комфортной, но и в красивой обстановке

Отдыхаем красиво!

Уголок для отдыха — обязательный элемент любого сада. И если учесть, что расслабляться приятно и полезно не только в комфортной, но и в красивой обстановке, то сразу становится понятно: такие «пятна» на карте дачного участка должны быть продуманно яркими и эффектными. Опять же, периодически меняя их оформление и дизайн, можно преображать и общую картинку сада. Главное — правильно подойти к поставленной задаче создания «отдыхательных» мест и найти оптимальные ответы на самые важные вопросы.

Где построить?

А где угодно! Ведь слово «площадка» вовсе не означает, что располагать ее следует обязательно на плоскости. Включите свою фантазию и придумайте нетривиальные варианты! Скажем, организуйте место для отдыха на подиуме или на каскаде из террас, оригинально обыграв функционал каждой из площадок-участниц.

Организуйте место для отдыха на подиуме.

А то и вовсе — «утопите» в самой низкой точке участка, устроив здесь многослойные диваны-«лежбища» с разноцветными подушками или скамейки, организованные на подпорной стенке, окружающей этот укромный уголок.

Круговая скамейка послужит оригинальной рамкой для утопленной в нише площадки и приютит даже самую большую компанию.

Совет: отдайте предпочтение открытым площадкам они визуально не загромождают участок, да и выглядят вполне изящно. К тому же такой объект очень просто украсить, а сам декор будет виден издалека.

Как украсить?

Предлагаем и здесь крамольное решение — задекорировать уголок с помощью… перегородок! Так вы сможете одним махом решить сразу две проблемы — провести зонирование участка и вместе с тем изящно оформить территорию.

Слева: стильный габион скроет садовый диванчик от любопытных глаз и жарких солнечных лучей. Справа: изящная стена из камня защитит от ветра и четко обозначит границы уголка для релакса, а низкие боскеты подарят свежесть в жаркий день.

Справа: изящная стена из камня защитит от ветра и четко обозначит границы уголка для релакса, а низкие боскеты подарят свежесть в жаркий день. Использовать для этих целей можно не только самостоятельные конструкции (перголы, каменные стенки, заборчики и экраны), но и сами растения. Например, живую изгородь из лиственных кустарников или хвойных, а еще — пышный цветник из разноростных многолетников, специально подобранных и высаженных по периметру «отдыхательного» уголка. Ничуть не хуже выглядит открытая площадка, окруженная изумрудным газоном или красивыми растениями — эффектными хвойными, цветущими кустами роз или декоративнолистными многолетниками. Для тонких натур, ориентированных на восточные изыски, рекомендуем устроить вместо одной из «стен» сад камней или простенькую композицию из валунов и белоснежной гравийной отсыпки. Еще один непривычный вариант — выгородите деревянными шпалерами фрагмент территории под рослыми деревьями, вдоль импровизированных стен высадите лианы, а в качестве мобильной крыши возьмите тент, который можно будет оперативно закрепить на стволах с помощью специальных крючков или хомутов.

Что под ноги постелить?

Вопрос не праздный. Ведь если вы собираетесь проводить здесь много времени вне зависимости от погоды, важно создать комфортные условия. Какой материал выбрать для создания «пола» — подскажут ваши планы по эксплуатации уголка отдыха. Задайте себе самые главные вопросы:

Как часто и в каком качестве вы планируете использовать площадку?

Насколько активным здесь будет движение?

Велика ли зависимость уголка от погодных факторов?

Сопоставив свои ответы и наши рекомендации, вы определитесь с типом «напольного» покрытия.

Дорожки из крупных спилов — эффектное и вполне бюджетное решение для оформления садовых путей.

Вибролитье — материал удобный и разнообразный, существует великое множество вариантов тротуарной плитки самой разнообразной формы, цвета и фактуры. Такое покрытие создает ровную поверхность, не впитывающую пыль и грязь, да и уложить плитки можно весьма фантазийно: без шва, со швом, через шаг или веером. Неоспоримое преимущество — большой выбор размеров, который позволяет легко выполнять мощения сложной формы, например, изогнутой или овальной. Совет: интересную площадку можно сделать, укладывая плитки с промежутками, которые можно заполнить газонной травой или почвопокровными многолетниками. Экономичное решение: сделать пол из разноцветных осколков кафеля и черепков, укладывая их на бетонную подушку с небольшими зазорами.

Клинкерный кирпич — дорогой, но долговечный материал для мощения.

Натуральный камень подходит для садов пейзажного стиля. В основном, в ландшафтном дизайне используются две его разновидности: гранит и плитняк-песчаник. При выборе второго ориентируйтесь на цвет: самый прочный — серый плитняк, за ним следует зеленый и красноватый, а наименее прочным считается желтый, самый пористый. Он хорошо впитывает воду и темнеет со временем, поэтому логичнее использовать его преимущественно для облицовки вертикальных поверхностей, а если и «стелить под ноги», то только на спрятанных под навесом площадках.

Натуральный камень подходит для садов пейзажного стиля

Деревянный настил — еще одна разновидность площадок отдыха. Плюс такого пола — в его возможном разнообразии, как по форме, так и по фактуре. Обычно его монтируют на металлическом каркасе и собирают из досок — обрезных, палубных или террасных, толщиной 40–50 мм. Последний вариант более безопасен: в дождь ноги на таком полу не скользят. Но есть другая проблема — продольные насечки, препятствующие скольжению, собирают слишком много грязи. Поэтому что выбрать — пользу или эстетику — решать вам. Важно: чтобы продлить век настила, покройте его поверхность вододисперсионной фасадной краской. Про масляные краски забудьте раз и навсегда: «недышащие» варианты «запаривают», а не защищают древесину. Если хотите сохранить натуральный вид дерева — воспользуйтесь специальными маслами или Текстуролом.

Деревянный настил — еще одна разновидность площадок отдыха

Гравийная отсыпка — пожалуй, самый «скоростной» способ создания новой площадки.

Гравийная отсыпка вместо плитки — вполне реальный вариант. Главное — не забыть подстелить под камни плотный лутрасил.

Для этого с выбранного участка необходимо снять дерн вместе со слоем грунта (толщиной не менее 15 см), застелить геотекстилем (в идеале — два слоя), а затем насыпать гравий — слоем по толщине равным вынутому грунту. Важно: не жадничайте — экономия может выйти боком, ведь если слой геотекстиля окажется слишком тонким, а гравия будет недостаточно — сорняки легко пробьются сквозь такой ненадежный заслон. Вас также могут заинтересовать другие публикации на эту тему:

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