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Очень хищные наседки: грифы и орланы из зоопарка приготовились к появлению птенцов
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Очень хищные наседки: грифы и орланы из зоопарка приготовились к появлению птенцов 

ngs.ru 19 часов назад
Фото: ngs.ru
Чёрные грифы и белоплечие орланы из Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило готовятся стать родителями: они отложили яйца и начали их высиживать.
«В природе представители этих видов гнездятся на деревьях. В условиях зоопарка у грифов и орланов тоже есть возможность сделать кладку на возвышении: в их вольерах есть скалы и высоко расположенные укрытия. При этом гнёзда видны посетителям, и сейчас там можно разглядеть яйца. Яйцо чёрного грифа светлое с бурыми крапинами. У белоплечих орланов яйца светлые, слегка зеленоватые», — сообщили в зоопарке. По словам зоологов, самцы и самки, как правило, высиживают яйца по очереди. При этом Новосибирский зоопарк уже достиг некоторых результатов в размножении хищных птиц: белоплечие орланы в общей сложности вывели 27 птенцов, чёрные грифы размножались реже.
«Птенец чёрных грифов, появившийся на свет в Новосибирском зоопарке, был выпущен в природу. Это было сделано в рамках программы восстановления природной популяции», — рассказали в зоопарке имени Р. А. Шило.
Зоологи поясняют, что не всегда строительство гнёзд и откладывание яиц приводит к появлению птенцов: и в природе, и в зоопарках этому могут помешать разные факторы. Но работники зоопарка стараются создать комфортные условия для размножения птиц.
«Если у вольеров хищных птиц вы видите дополнительные ограждения или объявления с просьбой не беспокоить их жителей, просим вас отнестись к этому с пониманием», — добавили в зоопарке.
Детёныши у обитателей Новосибирского зоопарка появляются регулярно, например, в ноябре 2017 года котёнок родился у пары пум. Позже зоологи определили пол новорожденной: пума оказалась девочкой, её назвали Софией.
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