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В Новосибирском зоопарке родились лемуры-близнецы
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В Новосибирском зоопарке родились лемуры-близнецы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В павильоне «Тропический мир» Новосибирского зоопарка в вольере с кошачьими лемурами подрастают сразу пять малышей, сообщается на сайте зоопарка.
При этом две самки лемура принесли двойню, что довольно большая редкость и в дикой природе, и в неволе.
Представители семейства лемуровых известны своими крепкими семейными узами. Новорожденный детёныш весом от 80 до 12 грамм виснет на шерсти матери, а в возрасте одного-двух месяцев становится более самостоятельными и может сидеть на спинах других лемуров из семейной группы.
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