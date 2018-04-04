В Новосибирском зоопарке родились лемуры-близнецы

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости . В павильоне «Тропический мир» Новосибирского зоопарка в вольере с кошачьими лемурами подрастают сразу пять малышей, сообщается на сайте зоопарка.

При этом две самки лемура принесли двойню, что довольно большая редкость и в дикой природе, и в неволе.

Представители семейства лемуровых известны своими крепкими семейными узами. Новорожденный детёныш весом от 80 до 12 грамм виснет на шерсти матери, а в возрасте одного-двух месяцев становится более самостоятельными и может сидеть на спинах других лемуров из семейной группы.