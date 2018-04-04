Фундамент для теплицы: когда он действительно нужен?

При обустройстве загородного участка перед владельцем встаёт важная задача — найти оптимальное соотношение между финансовыми тратами и надёжностью. Ну и про красоту, конечно, не забыть. Даже те, кто далёк от строительной отрасли, наверняка наслышаны, что возведение любого сооружения начинается с фундамента. Без него нельзя построить ни дом, ни сарай.

Нужен ли фундамент для теплицы?

Да даже для возведения приличного забора нужно сначала сделать крепкое основание. А если запланирована постройка теплицы, действительно ли фундамент необходим? И если да, то какой?

Зачем нужен фундамент

Основание здания или сооружения в первую очередь служит для распределения нагрузки от стен и других тяжёлых элементов. Если конструкция, наоборот, излишне лёгкая, и есть опасение, что сильные ветра могут эту постройку снести, устройство фундамента обеспечит её сцепление с грунтом и позволит остаться на своём месте.

Последствия урагана. Фото с сайта pikabu.ru Также некоторые виды опорных стен обеспечивают гидро— и теплоизоляцию строения, формируют помещение подземных этажей. Фундамент предохраняет внутренние конструкции от разрушения при соприкосновении с влажной почвой. Посмотрим, стоит ли делать серьёзное основание для установки теплицы.

Теплица, парник, оранжерея, зимний сад — что у вас?

Редкий загородный участок обходится без сооружения защищённого грунта — климат у нас весьма далёк от тропического. Кто-то ограничивается небольшими лёгкими парничками для временного укрытия растений в начале июня, когда ожидаются возвратные заморозки. Другие же возводят целые дворцы из стекла или прозрачного пластика.

Кому-то достаточно временного парника на случай заморозков

Теплицы, парники, оранжереи, зимние сады — от типа конструкции зависит вид фундамента и необходимость его устройства.

Парники

В последние годы на дачных участках наибольшее распространение получили арочные парники заводского изготовления из оцинкованного металлического профиля и сотового поликарбоната. Нельзя сказать, что такое типовое сооружение тяжёлое — вес наиболее популярной конструкции размером 3х6 м чуть более 100 кг. Около 97 кг приходится на металлический каркас и примерно 35 кг — на сотовый поликарбонат. То есть на каждый погонный метр предполагаемого фундамента будет приходиться менее 10 кг нагрузки, что для зданий и сооружений даже не считается за вес.

Типовая теплица не тяжёлая

Небольшая масса такой конструкции, конечно, плюс — теплицу в разобранном виде можно перевезти даже на электричке, уж не говоря про автомобиль. Но это достоинство может стать другой проблемой дачника. При хорошем ветре сооружение способно просто улететь на соседний участок, причём вместе с помидорами. И к вашим собственным потерям (сломанная теплица и погибший урожай) могут добавиться претензии соседа — никто же не знает, что повредит ваша собственность во время своего полёта.

Даже довольно большие теплицы зачастую не нуждаются в фундаменте

Теплицы

Если у вас не просто большой парник, а действительно теплица (то есть вы используете её не только в летнее время), то защита от проникновения холода в виде фундамента вам не помешает. В этом случае даже стоит дополнительно утеплить основание и тщательно перекрыть все щели в местах примыкания светопрозрачных конструкций. Фундамент для теплицы также потребуется, если в месте установки присутствует значительный рельеф: с помощью специальной конструкции устраивается горизонтальное основание, на которое и монтируется каркас теплицы.

При использовании теплицы в холодный период дополнительная защита от потерь тепла не повредит

Оранжереи и зимние сады

Если вы хотите построить просторную оранжерею, покрытую тяжёлым стеклом, то, скорее всего, без фундамента не обойтись. Правда, возведение такого сооружения защищённого грунта наверняка будет доверено профессионалам, которые рассчитают и устройство необходимого основания.

Оранжерея в Ботаническом саду королевы Сирикит, г. Чиангмай, Таиланд

Нужен фундамент и в том случае, когда ваши личные тропики — часть дома. Зимний сад — это полноценное помещение, в котором должно быть комфортно не только растениям, но и людям. Лучше всего, если владелец задумается о создании тропического уголка ещё на этапе проектирования дома, и фундамент у него и всего остального строения будет единым. Как и коммуникации — освещение, отопление и прочее.

Зимний сад Установка теплицы

Производители стандартных теплиц из поликарбоната не предусматривают устройство фундамента для своих изделий. Их конструкция предполагает возможность переноса при необходимости на другое место. И многие так и поступают — регулярно, раз в несколько лет перемещают теплицу, включая её в севооборот на огороде. Металлические стойки каркаса имеют на концах перемычку и просто заглубляются в землю, затем всё сооружение выравнивается по уровню, и стойки засыпаются грунтом с тщательным утрамбовыванием. При выравнивании каркаса стойки необходимо заглубить таким образом, чтобы дверь теплицы свободно открывалась, но щель под ней не была слишком большой.

Монтаж каркаса теплицы

Теплицы нестандартных конструкций

Помимо типовых решений, теплицы возводят самые разные. И вот тут-то фундамент может оказаться важным конструктивным элементом. Например, если в качестве материала для парника вы выбрали старые оконные рамы.

Фундамент может понадобиться, если материал для строительства теплицы вы решили выбрать нестандартный

Парник, собранный из деревянного бруска или пластиковых дуг, тоже потребует если не полноценного фундамента, то хотя бы обвязки стоек в нижней части, чтобы конструкция имела достаточную прочность.

Обвязка из доски по периметру парника из пластиковых дуг Часто основание для теплицы делают из бруса, старых шпал, блоков пенобетона, кирпича, используют винтовые сваи. Конструкцию можно установить на лёгкий ленточный фундамент — это будет и наиболее удачный вариант для устройства утепления.

Почему стоит сделать фундамент для теплицы

Кроме вышеназванных причин, сделать основание для теплицы можно просто потому, что хочется. Многим светопрозрачная конструкция для выращивания растений, установленная на фундаменте, отделанном в том же стиле, что и дом, кажется более красивой и аккуратной. И это действительно так. Особенно если ваша теплица имеет стационарные высокие грядки, оборудованные обогревом, и вы не планируете носить её по всему огороду.

Стационарные высокие грядки в теплице

Опорная стенка для стоек такого сооружения станет и защитой от проникновения внутрь незваной мелкой живности — кротов, мышей и медведок. А также преградой для вездесущих сорняков. И зачастую эта причина для многих владельцев парников становится основной при ответе на вопрос, строить ли фундамент для теплицы. Вывод напрашивается такой: конструктивно серьёзное основание при устройстве типового варианта парника в большинстве случаев не требуется. Но если вы имеете желание и обладаете свободными ресурсами, его строительство не повредит. А как устроен фундамент теплицы у вас и есть ли он вообще?