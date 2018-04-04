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Можно ли сменить отчество?
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Можно ли сменить отчество? 

АиФ Санкт-Петербург 59 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Из-за сложных отношений с отцом моя дочь захотела сменить отчество. Как это сделать? К. Жербаханова, Тосно
Поменять отчество могут только те люди, которым уже исполнилось 14 лет.
— Для начала нужно написать заявление и оплатить госпошлину в размере 1000 рублей, — рассказывает начальник отдела загс Центрального района Елена Санькова. — На рассмотрение вопроса может уйти месяц со дня подачи бумаги в загс. В исключительных случаях срок продлевают на два месяца. Для несовершеннолетних граждан для смены отчества понадобится ещё согласие родителей или попечителя.
К заявлению нужно приложить свидетельства о рождении, о заключении (расторжении) брака, свидетельства о рождении детей. Последнее необходимо, чтобы внести правки и в их документы. Не забывайте, что после смены отчества необходимо будет обновить паспорт и водительское удостоверение.
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