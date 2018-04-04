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В орловской пшенице поселились рисовые долгоносики
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В орловской пшенице поселились рисовые долгоносики 

РИА 57 41 минуту назад
Фото: РИА 57
Специалисты Орловского референтного центра Россельхознадзора провели исследования зерна, крупы, комбикормов и продуктов его переработки.
По информации ведомства, было проведено 48 исследований по показателям безопасности шести проб пшеницы продовольственной.
В двух пробах были выявлены несоответствия требованиям нормативных документов по зараженности рисовым долгоносиком I степени и сорной примеси 3,0%, при норме — не более 2,0%.
Рисовый долгоносик — жук семейства долгоносиков, самый распространённый и опасный вредитель зерна, главным образом риса и зернопродуктов. Жуки небольшого размера 2,0-3,5 мм, буро-коричневого цвета, наделены матовым тельцем, оснащенным тоненькой головотрубочкой.
Жуки повреждают зёрна риса, пшеницы, ржи, овса, ячменя, кукурузы, гречихи, перловки; масличные и бобовые культуры, сорго, пшено, отруби, сухари, печенье, макароны, сушёные яблоки; могут развиваться в слежавшейся муке. Главным местом обитания рисового долгоносика являются зернохранилища, мельницы, крупяные заводы и др.
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