Не в фокусе. Как сохранить остроту зрения в любом возрасте

Более 80% информации человек воспринимает при помощи глаз. Сегодня похвастаться стопроцентным зрением могут далеко не все. Работа за компьютером, сидячий образ жизни и усталость — всё это оказывает негативное влияние на здоровье в целом.

Как сохранить остроту зрения, можно ли замедлить возрастные изменения и опасны ли косметологические процедуры для глаз, на эти и другие вопросы Корреспондента «АиФ-Красноярск» ответили главный внештатный офтальмолог министерства здравоохранения Красноярского края Станислав Ильенков и главный внештатный детский офтальмолог Валентина Браун.

Старение медицине неподвластно

В последнее время стало тяжело рассматривать вблизи мелкие предметы, а книгу хочется отодвинуть подальше от глаз. Есть ли спасение от возрастной дальнозоркости? Елена, Канск

— Избежать этого процесса невозможно, точно также, как и других возрастных изменений. Человек не в силах остановить процесс старения, появление седины и морщин. К изменениям нужно отнестись как к данности и своевременно пользоваться очками.

Мне 51 год, зрение сильно стало падать. Думаю, сделать лазерную операцию, но не уверена, поможет ли она мне? Татьяна, Красноярск

— Сразу отмечу, что операции по исправлению дальнозоркости, близорукости и астигматизма выполняют только частные клиники, так как данные услуги не входят в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Если у вас прогрессирует возрастная дальнозоркость, то от хирургического вмешательства лучше отказаться. Ведь спустя год всё может повториться. Когда процесс остановится, можно будет вернуться к вопросу операции. Но нужно понимать, что в дальнейшем могут произойти изменения роговицы, при которых любые вмешательства противопоказаны. К сожалению, притормозить естественные процессы нельзя.

Компьютерный синдром

С утра зрение нечеткое и расплывчатое, только к вечеру становится лучше. Неужели в 33 года начались возрастные изменения или это компьютер так влияет? Людмила, Красноярск

— Говорить об изменениях в таком возрасте рано. Скорее всего это обычная усталость от постоянной работы за компьютером, но к врачу обратиться все же следует. Ведь под маской усталости могут скрываться более серьёзные проблемы. Например, патология роговицы и сетчатки, близорукость или синдром сухого глаза. Кстати, последнее заболевание часто встречается именно среди офисных работников.

Весь день сижу за компьютером, вечером все плывет перед глазами. Что делать? Марина, п. Березовка

— Сегодня 100% активных пользователей глобальных сетей испытывают дискомфорт — это так называемый компьютерный синдром. Рабочий процесс нужно разбавлять физкультурой. Например, пройтись по офису или всем коллективом сделать производственную гимнастику. Прерываться от работы нужно каждые 30 минут. Можно посмотреть в даль, поморгать. Не нужно забывать и про расположение монитора. Он должен быть ниже уровня взора.

— На остановках продают дешевые очки, которые якобы защищают от излучений. Не опасны ли они? Марина, Красноярск

— Покупать очки для любых целей нужно только в специализированных магазинах, где есть офтальмолог либо специалист в области оптометрии. А вот приобретать их на стихийных рынках и лотках не стоит. Что касается излучений, то современная техника не несет опасности. Времена, когда применяли защитные экраны, в прошлом. Поэтому необходимости в таких очках сегодня нет.

Катаракта, глаукома и другие враги

Маме 86 лет, у неё сахарный диабет и гипертония. А недавно диагностировали еще и катаракту. Можно ли с таким «букетом» заболеваний делать операцию? Елена, Красноярск

— Мы успешно оперируем пациентов старше 80 лет. Единственное, хронические заболевания должны быть в стадии ремиссии. При нестабильном уровне глюкозы в крови или скачках давления — вмешательство противопоказано. В таких случаях подбираются препараты, которые помогут держать ситуацию под контролем. Получить направление на операцию можно у своего участкового терапевта или офтальмолога, они электронной почтой отправляют нам запрос, после чего назначается дата визита.

Моему сыну 23 года, он постоянно жалуется на головные боли и резь в глазах. Врачи сказали, что это гайморит или глаукома. Обследование показало — гайморита нет, боимся подтверждения второй версии. Ольга, Железногорск

— Отдельные виды глаукомы развиваются в юношеском возрасте, поэтому исключать её нельзя. Также боли могут быть вызваны неврологическими проявлениями, поэтому нужна консультация невролога. Необходимо полное обследование. Глаз — это часть мозга и для полной картины нужно понимать, что в нем происходит. Чтобы исключить новообразования и сосудистую патологию, необходимо сделать компьютерную томографию. Иногда так себя проявляет глазная мигрень, эндокринная офтальмопатия и др.

У меня все время красные глаза, как будто плакала несколько дней. Как избавиться от этого? Ольга Александровна, Красноярск

— Скорее всего, речь идет о хроническом блефароконъюнктивите. Причин для его появления несколько: пониженная продукция слезы, при ней возникает сухость, раздражение; второй вариант — клещ рода Демодекс, носителями которого могут быть свиньи, овцы, собаки; и третья причина — аллергический конъюнктивит. Так как заболевание это хроническое, то излечить его невозможно. К сожалению, еще не изобрели исцеляющих таблеток и каплей. Кстати, на болезнь век могут влиять даже нелеченые кариозные зубы, поэтому не следует откладывать поход к стоматологу.

Беременность и ботокс

Во время беременности стало портиться зрение. Сейчас все пришло в норму. Чтобы и в дальнейшем хорошо видеть, пью витамины. Что еще поможет сохранить зрение? Дарья, Красноярск

— Кратковременные изменения на глазном дне, как правило, проходят бесследно, но бывают и исключения. Поэтому без обследования в любом случае не обойтись. Сохранить зрение помогут рациональные зрительные нагрузки, правильное освещение, физические занятия. А витамины лучше получать естественным путем через овощи и фрукты. Но с позиции доказательной медицины нет данных, чтобы после приема витаминов зрение улучшилось или ухудшилось.

Прохожу курс уколов ботокса. Прочитала в Интернете, что токсин ботулина — самый настоящий яд. Такая процедура не опасна для глаз? Татьяна, Красноярск

— Делать или нет такую процедуру решать вам. Качественный препарат, введенный без передозировок, не навредит зрению. Если бы в нем был тотальный яд, то негативные последствия проявили себя сразу.

Опасная соринка

Ребенок постоянно трет глаза и говорит, что они слезятся. Может соринка попала. Что делать? Вера, Красноярск

— Если часто трет глаза, значит его что-то раздражает. Причин может быть несколько. Например, проблемы с носовым дыханием, вызванные аденоидами, неврологические нарушения. Со стороны глаз дискомфорт может вызвать зрительная утомляемость, связанная с нарушением рефракции, астигматизмом, сниженная острота зрения, заболевания век, конъюнктивы или проблемы с внутриглазным давлением. Обязательно нужно обратиться к педиатру, неврологу, ЛОР и офтальмологу, чтобы проверить состояние органа зрения, в том числе и глазного дна.

Сыну 11 лет острота зрения одного глаза -1, второго -1,25. Стоит ли носить очки, чтобы не напрягать глаза? Елена, Красноярск

— При близорукости небольшой степени, как в вашем случае, все зависит от состояния остроты зрения. Очки нужно покупать для виденья на дальнее расстояние. Если ребенок плохо видит, то носить их нужно регулярно. Очень часто родителей беспокоит вопрос, можно ли при близорукости заниматься спортом. Сразу отвечу, что да, но за исключением бокса, многоборья, борьбы. Противопоказанием к занятиям некоторыми другими видам и спорта являются дистрофические изменения сетчатки.