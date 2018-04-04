Семь способов продлить сексуальное удовольствие

Вы только начинаете понимать, что происходит — а все уже закончилось. Знакомая ситуация? Не беда, она поправима! Если собрать лучшие советы из книг на эту тему, мы узнаем, что существует немало способов сделать секс достаточно долгим, чтобы вы успели им насладиться. Например:

Если он помастурбирует заранее. Если вы помните фильм «Все без ума от Мэри», то вы знаете, что иначе это «все равно, что расхаживать повсюду с заряженным пистолетом». Разрядка за час или два до свидания поможет вашему мужчине избежать преждевременной эякуляции. Чтобы он возбудился повторно, начните медленные и интимные ласки. Поскольку сильное напряжение уже будет снято, он сможет синхронизироваться с вашим ритмом возбуждения.

Попробуйте какую-нибудь нелепую позу с завязыванием в узлы. Когда вы уже долго вместе, его тело привыкает быстро реагировать в привычных позициях. Новые позы — незнакомые, не очень удобные или легкие для исполнения — отвлекут его и позволят затянуть процесс.

Попробуйте технику «удержаться на краю» (известную также как «Подумай о бейсболе»). Когда он будет близок к финалу, попросите его остановиться и подождать минутку, пока напряжение не спадет. Возможно, подумать о чем-то, что мало связано с сексом. У каждого есть оргазмическая «точка невозвращения». Эта техника позволяет тренироваться оттягивать этот момент: он сможет все дольше «оставаться на краю» (и все дольше радовать вас).

Сожмите основание его пениса. Это можно делать рукой или с помощью эрекционного кольца. Это в буквальном смысле останавливает эякуляцию — как шланг пережать. Но смотрите не согните его пенис пополам! Просто осторожно, но крепко сожмите.

Подбейте его делать вместе упражнения Кегеля, йогу и пилатес. Все они укрепляют мышцы тазового дна, которые помогают контролировать оргазм (да, не удивляйтесь, упражнения Кегеля — не только для женщин).

Попробуйте перпендикулярные позы. Это позиции без проникновения, которые позволяют избежать стимуляции наиболее чувствительных зон полового члена (например, нижней стороны головки). При таких позах член не вводится во влагалище, женщина просто скользит туда и обратно вдоль члена. Вы можете сделать это, лежа «ложечками» или лицом друг к другу на боку, получая удовольствие и не доводя партнера до безудержного и преждевременного оргазма.

Используйте аптечную интимную продукцию с анестетиком. Это может быть непросто, потому что стоит действующему веществу попасть куда не было задумано — и прощай, все сексуальное настроение. Внимательно читайте инструкции перед применением!