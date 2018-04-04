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Получите, распишитесь: что лежит в «коробке Собянина» и кому это может пригодиться?
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Получите, распишитесь: что лежит в «коробке Собянина» и кому это может пригодиться? 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
С 1 января 2018 года новорожденные, у которых оба родителя являются гражданами РФ и хотя бы один из них прописан в Москве, получают от Сергея Собянина большую нарядную коробку с приданым. Говорят, на эту инициативу мэра Москвы вдохновил пример финских соседей: в этом году человеку, который первым в Стране тысячи озёр получил подобную коробку, должно исполниться 80 лет.
Что в коробке?
Сравнение финских подарков с российскими неизбежно, и пока что оно не в нашу пользу. Больше всего молодых матерей расстраивает то, что нельзя получить подарок в денежном эквиваленте: из 44 предметов, вложенных в коробку, полезными оказываются далеко не все.
«Я не пользуюсь детской косметикой и пустышками, — признается Анастасия Романова, родившая сына 14 января 2018 года, — Мне кажется, возможность получить вместо коробки деньги была бы для некоторых матерей очень ценной».
Однако большинство рожениц от неожиданного подарка все равно в восторге: в коробке можно найти такие нужные мелочи, как ножницы, термометр для воды, ватные диски и одежду на первые несколько месяцев, представленную в разных размерах.
Самыми полезными вещами в наборе блогеры единогласно называют верхнюю одежду: демисезонный комбинезон и зимний комбинезон-трансформер.
«Учитывая цены на детские зимние комплекты, эти вещи помогут здорово сэкономить, — считает Анастасия Романова, — Мамы мальчиков иногда жалуются на то, что в наборах попадаются розовые вещи, но я слышала, что их можно обменять на более подходящие».
Действительно: заменить комбинезон можно, обратившись к сотрудникам роддома или к представителям склада по номеру 8 (499) 394-54-16.
Спать или не спать?
Немало вопросов вызвало предназначение самой коробки. Матрас с натяжной простыней в комплекте многих натолкнул на мысль о том, что коробку можно использовать в качестве кроватки. Действительно: в Финляндии вот уже много лет новорожденных первое время укладывают в ней спать, однако российское правительство никаких комментарий на этот счет не давало. Единственное, от чего предостерегает представитель Российского объединения многодетных семей Наталья Карпович: коробку ни в коем случае нельзя использовать в качестве переноски или автокресла. Возможно, в скором времени коробку будут вручать родителям в стерильной упаковке, чтобы в нее можно было безбоязненно класть малыша в первые месяцы его жизни.
Родительский вердикт
В целом молодые родители единодушны: большинство предметов из набора, действительно, могут быть полезны новорожденному и его семье. Подгузники, влажные салфетки и даже бесконтактный термометр — все эти мелочи избавляют от необходимости составлять длинные списки покупок еще до рождения малыша. Тем не менее, к содержимому коробки пока что есть вопросы и пожелания.
«Я бы заменила детскую косметику сомнительного качества на другие средства: вместо присыпки положила бы крем для рук (для мамы), а вместо геля для купания — жирный крем для зимних прогулок, — признается Анастасия Романова, — Приятно, что коробка укомплектована товарами российских производителей, но над дизайном боди и слипов я бы еще поработала — пока что они заметно уступают вещам европейских брендов».
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