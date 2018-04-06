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Актер Колин Фаррелл загремел в «рехаб» впервые за 12 лет
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Актер Колин Фаррелл загремел в «рехаб» впервые за 12 лет 

Мир24 2 часа назад
Фото: Мир24
Ирландский актер Колин Фаррелл добровольно лег в дорогой реабилитационный центр в американском штате Аризона. Актер опасается, что к нему снова вернутся пагубные привычки, которые были у него 12 лет назад, сообщает Mirror.
По одним данным, он планирует пройти лечение от возможной алкогольной зависимости, по другим, — от наркотической. Актер признался, что ранее уже думал о возвращении к старым пагубным привычкам, однако решил обратиться за профессиональной помощью.
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Фаррелл полагает, что реабилитационном центре ему помогут восстановить душевное равновесие.
«Коллин в последнее время усердно трудился над тем, чтобы вести здоровый образ жизни. Он считал, что может себя контролировать. У него сейчас много обязанностей в жизни, и он решил, что лучше получить помощь профессионалов», — заявили источники, приближенные к актеру.
Колин Фаррелл пройдет 45-дневное лечение в клинике. Она расположена в уединенном месте. Месяц пребывания обойдется актеру в $36 тыс. Курс предусматривает различные духовные практики, чтобы успокоить «своих внутренних демонов».
Кроме того, актер планирует заняться верховой ездой, плаванием, фитнессом, иглоукалыванием. Все эти процедуры также будут предоставлены в центре.
Последний раз Фаррелл проходил реабилитацию в 2005 году. Сам актер признавался, что он пошел на этого тогда после того, как серьезно сорвался, и у него было много пагубных привычек.
Актер начал сниматься в кино в конце 1990-х. Получил всемирную известность после фильма «Александр».
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