Колин Фаррелл вернулся в клинику, где проходил лечение от наркозависимости

Больше десяти лет назад у Колина Фаррелла были серьезные проблемы с наркотиками. В 2005 году актер обратился за помощью к специалистам реабилитационной клиники и полностью излечился. Однако сегодня в зарубежных СМИ появилась информация, что Колин вновь решил пройти реабилитацию в рехабе. Неужели он вновь сорвался?

Он больше не употреблял наркотики, но решил снова вернуться в рехаб в качестве профилактики. Это решение было добровольным. Колин хочет привести мысли в порядок и убедиться, что он точно не возьмется за старое.

Колин Фаррелл