Колин Фаррелл вернулся в клинику, где проходил лечение от наркозависимости 

Больше десяти лет назад у Колина Фаррелла были серьезные проблемы с наркотиками. В 2005 году актер обратился за помощью к специалистам реабилитационной клиники и полностью излечился. Однако сегодня в зарубежных СМИ появилась информация, что Колин вновь решил пройти реабилитацию в рехабе. Неужели он вновь сорвался?
Он больше не употреблял наркотики, но решил снова вернуться в рехаб в качестве профилактики. Это решение было добровольным. Колин хочет привести мысли в порядок и убедиться, что он точно не возьмется за старое.
Колин Фаррелл
Напомним, у Колина Фаррелла есть двое сыновей, рожденных от разных женщин: 14-летний Джеймс Патрейг и восьмилетний Генри Тадеуш. Актер был женат лишь однажды Его избранницей тогда стала актриса Амелия Уорнер. Брак продлился всего четыре месяца. Сейчас актер встречается с таинственной шатенкой, имя которой не разглашает.