СМИ: Колин Фаррелл снова попал в клинику, где лечился от наркозависимости

Звезда голливудского Олимпа ирландский красавчик Колин Фаррелл , после поступившей из-за океана информации о новой реабилитации в клинике для наркозависимых, стал объектом пристального внимания. Поклонники всерьез обеспокоены, что актер, продержавшийся без пагубной страсти более 12 лет, все-таки сорвался.

Обладатель чарующего взгляда, заставляющего миллионы женщин по всему миру сходить от него с ума, актер Колин Фаррелл заставил поволноваться многих поклонников, когда неожиданно вернулся в клинику, в которой проходил лечение от наркозависимости. Заокеанская пресса вовсю трубит о том, что 41-летний ирландец принял это решение самостоятельно и дело тут отнюдь не в новом «срыве», а в трезвой профилактике.

«Колин больше не употребляет наркотики, но он решил снова вернуться под наблюдение врачей в качестве профилактики. Это решение было его добровольным выбором. Актер хочет привести мысли в порядок и убедиться, что он точно не возьмется за старое», — цитируют инсайдера американские таблоиды.

А вот поклонников Колина оказалось не так-то просто успокоить, ведь они уверены, что просто так в больницу такой направленности никто не попадает. «Какой ужас! Сил ему» «Как это грустно…» «Видимо срыв…» «Хороший же актёр, просто наши собственные демоны не дают жить спокойно…» «Колин! Держись! Я с тобой! И береги себя!»

Напомним, около двенадцать лет назад у Фаррелла были серьезные проблемы с употреблением наркотических средств и алкоголя. В 2005 году мужчина добровольно обратился за помощью к специалистам и прошел курс реабилитации. За все прошедшее с тех пор время у Колина ни разу не было и намека на очередной рецидив. Мужчина вполне счастлив в личной жизни и востребован в профессии. У него растут два сына от разных женщин — 14-летний Джеймс Патрейг и 8-летний Генри Тадеуш.