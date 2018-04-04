Девушка превратилась в Барби и сразу нашла жениха

На пластику, косметику и уколы красоты она потратила больше 60 тысяч долларов.

Офелия Тейни из Лос-Анджелеса была фанаткой Барби с самого детства. Каждое Рождество и день рождения ей дарили новую куклу, и вскоре Барби стала для нее идеалом красоты.

Затем детское увлечение немного подзабылось. В подростковом возрасте Офелия стала готом. Черная одежда, пирсинг, соответствующий макияж… Но примерно к 20 годам решила кардинально сменить имидж. В 2009 году она решилась на уколы ботокса и филеры, чтобы сделать свое лицо более кукольным. Затем в ход пошла тяжелая артиллерия. Две операции, чтобы изменить форму и разрез глаз (кстати, Офелия — девушка с восточными корнями, так что над глазами пришлось поработать особенно тщательно). Затем — ринопластика. Она хотела еще и уменьшить ноздри, сделав их совсем крошечными, но врачи отказались это делать.

Вот так сейчас выглядит Офелия

«Есть еще длинный список операций, которые мне бы хотелось сделать — грудные имплантаты и бразильская подтяжка ягодиц. Но сейчас я слишком худая для этого», — рассказала Офелия. Кроме того, она уже задумывается об удалении нижних ребер и операции по изменению цвета глаз. Сейчас живая Барби носит контактные линзы, которые ко всему прочему увеличивают радужку. На кукольный макияж, перед тем как выйти из дома, тратит не меньше трех часов.

Офелия десять лет назад

Офелия сегодня

Несмотря на все эти ухищрения, лос-анджелесская кукла долго не могла найти мужчину, который бы влюбился в такую красавицу. Она говорила, что мужчины слишком придирчивы и им не нравится то, что она тратит столько денег на свою внешность.

Совсем недавно, около полугода назад, судьбоносная встреча все-таки произошла: в 30 лет Офелия Тейни обзавелась бойфрендом. Джастину Стерлингу 43, но, похоже, он тоже в детстве не наигрался в игрушки. Джастин поддерживает свою возлюбленную во всех начинаниях, хотя и беспокоится за ее здоровье.

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