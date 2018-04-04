Беседка на даче: открытая, закрытая или переносная — разбираемся, какая лучше

Беседка на даче — очень важна. Где пить чай прохладным вечером? Где обсудить планы на день и поиграть в настольные игры? Куда отправить детей рисовать, чтобы не мешались под ногами в доме или на веранде? Конечно, в беседку. Она особенно незаменима летом и в начале осени, когда вечером становится прохладно и хочется подышать летним воздухом перед сном.

Беседки бывают трех типов: открытые, закрытые и переносные, или как их еще называют, мобильные. Открытые — это облегченные конструкции без стен (идеально подходят для лета). Закрытые — наоборот, со стенами, а порой и с вмонтированным мангалом, капитальные, словом, конструкции (подходят, если вы весной и осенью проводите на даче много времени). Переносные, как понятно из термина, можно переносить, передвигать в разные участки дачи. Такие беседки без фундамента. Как правило, они легко разбираются и собираются. Перед тем, как приступать к строительству беседки, хорошо подумайте — какой тип вам подходит.

Заказать возведение беседки сегодня очень просто, но своими руками создать беседку получится на 50% дешевле. К тому же, чтобы обзавестись беседкой на даче, не надо обладать каким-то специфическим строительным опытом — возводится она довольно просто, но необходимо знать основные правила, чтобы избежать ошибок и не переделывать конструкцию потом.

Размер имеет значение

Для начала определитесь с размером беседки. Необходимо учесть 2 фактора: размер самого дачного участка, где появится беседка, и на какое число человек она будет рассчитана. Проще говоря, не надо делать на 6 сотках огромную беседку, она будет несоразмерна участку. Но и слишком маленькая беседка на, допустим, 12 сотках, будет не функциональна, ведь толкаться мало кому нравится.

Также нужно прикинуть, сколько людей в ней будет одновременно собираться. Идеально посчитать 1 квадратный метр на 1 человека, тогда никому не придется тесниться и стукаться локтями за чаепитием. Учтите и то, планируете ли вы жарить в ней шашлыки, тогда нужно запроектировать кухонную зону с мангалом, а это дополнительный метраж.

Камень, дерево, металл

Если стоит задача — создать беседку за 2-3 дня, рассмотрите вариант из дерева. Такие беседки красиво смотрятся, а если дерево покрыть специальными защитными растворами — беседка прослужит достаточно долго.

Если каркас собрать из металлических конструкций, беседка будет еще надежней. Однако важно учесть, что металлические беседки могут сильно нагреваться под солнцем, поэтому их лучше устанавливать в тени. Также важно металлические беседки периодически покрывать антикоррозийной краской, тогда она прослужит дольше и выглядеть будет лучше.

Но самый серьезный материал — это, конечно, камень. В последнее время это модный материал. Как и дерево, камень — природный материал. Он не только красиво смотрится, но и надежен и прочен. Закрытые беседки с каменными сменами (и даже кирпичными) — это серьезная конструкция, которая не просто защитит в сильный дождь, но и при сильном ветре в такой беседке можно чувствовать себя в безопасности. К тому же, если вы хотите построить беседку с мангалом или жаровней, то из дерева ее не возвести, только из камня.

Чтобы фундамент не «гулял»

И тут мы подходим к важной части строительства беседки — к выбору фундамента, потому что лишь переносным беседкам не нужно основание. Однако открытые и закрытые беседки должны иметь прочный фундамент.

Фундаменты в свою очередь бывают ленточными, столбчатыми или из плит. Изучите грунт участка, чтобы правильно выбрать тип фундамента. Сперва нужно вырыть котлован глубиной около 60-80 см, его дно засыпать песком (иногда щебень), потом нужно поставить опоры (их количество необходимо рассчитать исходя из проекта), а их забетонировать. Через 2 дня бетон «схватится». Уровень опор и их равномерную удаленность друг от друга важно проверить, иначе конструкция беседки в будущем может «гулять».

Когда каркас пола будет готов, можно приступать к созданию настила. Дальше необходимо создать вертикальные стойки (ребра беседки, ее периметр), после чего можно приступать к созданию каркаса крыши. На заключительном этапе обшиваются внешние стены беседки и укрепляется каркас крыши.

Крыша монтируется просто: создается стропильная система, на нее монтируются обрешетчатые доски. Дальше все зависит от того, чем вы решили укладывать крышу. Например, ондулин и обычный шифер можно уложить на 3 доски, с керамической черепицей все сложнее: она должна соприкасаться с каркасом в 2-х местах, поэтому число досок важно тщательно рассчитать.

Беседка с мангалом — отдельный случай

Если вы создаете беседку с мангалом, не поленитесь создать эскиз, особенно, если в планах подвести к кухонной зоне беседки воду и электричество. Очень важно учесть направление ветра, чтобы дым при жарке мяса не заполонил всю беседку, иначе вам и гостям будет нечем дышать. Словом, дымоход и вентиляция — не просто красивые слова для беседки с мангалом, а важный элемент при дальнейшей эксплуатации.

Вообще, проект беседки с камином или мангалом — это намного сложнее, чем строительство летней деревянной беседки. Беседку с мангалом не получится сделать за 2-3 дня, только если вы не профессиональный строитель с большим опытом. При таком типе беседке в фундамент необходимо обязательно заложить арматуру, иначе пол со временем потрескается.