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Омский губернатор Бурков посетил Любинский молочноконсервный комбинат
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Омский губернатор Бурков посетил Любинский молочноконсервный комбинат 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Врио губернатора Омской области Александр Бурков побывал с рабочим визитом в Любинском районе, во время которого посетил Любинский молочноконсервный комбинат. Глава региона с интересом осмотрел производство, увидел, как делают всеми любимую любинскую сгущёнку, и поучаствовал в запуске нового автомата по фасовке сливочного масла в брикеты, лично нажав кнопку «пуск». Производительность нового современного автомата гораздо выше старого предшественника — 70 брикетов в минуту.
Бурков дал высокую оценку Любинскому МКК:
«Это современное градообразующее предприятие с высоким уровнем автоматизации. Очень важно, что комбинат является градообразующим предприятием для Красного Яра, ведь здесь работает 800 человек. Это действительно бренд Омской области, о котором говорят за пределами Российской Федерации. Наша задача сегодня — помогать и создавать необходимые условия для развития».
Также Бурков отметил, что Любинский МКК является самым крупным молокоперерабатывающим предприятием в регионе. Благодаря комбинату местные сельхоз производители имеют гарантированный сбыт молока.
Добавим, что глава региона признался, что очень любит сгущённое молоко и покупает для своей семьи именно любинское, а по окончании визита губернатор оставил автограф, пожелав удачи всем сотрудникам комбината!
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