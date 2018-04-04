ТОПЛЕСС НА ПЛЯЖЕ В МАЙАМИ РАЗВЛЕКЛИСЬ КЛАУДИА РОМАНИ, МЕЛИССА ЛОРИ И ТОНИ ГАРРН (18+)

Топ модели всегда привлекают внимание папарацци, а уж если девушки отправились на пляж, то неподалеку, однозначно, будут располагаться фотографы.

Правда, Клаудиа Романи и Мелисса Лори не от кого прятаться не собирались, а резвились в океане, старательно позируя для очередной рекламной кампании.

Видимо, выставляя свои попки, они так рекламировали бикини.

А вот Тони Гаррн, действительно, была на отдыхе с подругами и за ней следили настоящие папарацци.

Каждый раз, меняя местоположение на лежаке, она старалась не засветить свою обнаженную грудь, но получалось у неё все это не очень хорошо.

Так что, чувствовать себя совершенно свободно она могла только когда шла купаться.