Ещё
ТОПЛЕСС НА ПЛЯЖЕ В МАЙАМИ РАЗВЛЕКЛИСЬ КЛАУДИА РОМАНИ, МЕЛИССА ЛОРИ И ТОНИ ГАРРН (18+)
Далее:
Читайте также:
Ещё

ТОПЛЕСС НА ПЛЯЖЕ В МАЙАМИ РАЗВЛЕКЛИСЬ КЛАУДИА РОМАНИ, МЕЛИССА ЛОРИ И ТОНИ ГАРРН (18+) 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Топ модели всегда привлекают внимание папарацци, а уж если девушки отправились на пляж, то неподалеку, однозначно, будут располагаться фотографы.
Правда, Клаудиа Романи и Мелисса Лори не от кого прятаться не собирались, а резвились в океане, старательно позируя для очередной рекламной кампании.
Видимо, выставляя свои попки, они так рекламировали бикини.
А вот Тони Гаррн, действительно, была на отдыхе с подругами и за ней следили настоящие папарацци.
Каждый раз, меняя местоположение на лежаке, она старалась не засветить свою обнаженную грудь, но получалось у неё все это не очень хорошо.
Так что, чувствовать себя совершенно свободно она могла только когда шла купаться.
Карельские вести: последние новости
Страстная неделя в 2018 году: традиции и запреты Страстная неделя: что она означает и как себя вести Наоми Кэмпбелл обвинили в злоупотреблении фотошопом и назвали ее нос «неестественно крошечным»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ваш вес говорит о том, сколько вы будете жить139
Самая сексуальная женщина гордится обвисшей грудью31
Водонаева сильно похудела, а грудь выросла18
Сколько раз в неделю можно принимать душ30
Почему не стоит брить подмышки35
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
00:54
Буйнов раскрыл секрет гиперсексуальности
Звёзды
03:50
Иван Охлобыстин о страшной болезни дочери Вари
Звёзды
00:57
Поддельный рис, которым нас пытаются кормить
Еда
00:49
Семенович пишет книгу
Звёзды
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
00:09
Как выглядит самая старая живая Барби
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение