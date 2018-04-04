Юная шотландка нарисовала перепившую мать и смутила учителя

Юная шотландка нарисовала мать с похмелья и показала рисунок учителю. Как сообщает издание The Mirror, случай рассмешил родителей девочки.

Мать школьницы Маргарет Стивенсон (Margaret Stevenson) из города Килмарнок увидела странный рисунок во время вечера для родителей в школе. На нем была изображена лежащая в кровати женщина с тазиком под кроватью. Работа была подписана: «В воскресенье моя мама заболела. Ей пришлось выпить много ужасного сока и нужно было отдохнуть после этого». Учитель исправил грамматические ошибки и добавил: «Надеюсь, ей скоро станет лучше».

Первым на рисунок обратил внимание ее муж Скотт и громко рассмеялся, самой Маргарет поначалу было не до смеха. «Мне было очень стыдно. Дети искренние и говорят все, что думают. Особенно меня впечатлил тазик», — призналась она. Впрочем, позже шотландка оценила юмор дочери и продемонстрировала рисунок всем родственникам и друзьям. С учителем женщина пока не встречалась, но подозревает, что тот все понял.

Маргарет призналась, что накануне того самого воскресенья пила игристое вино. «Это было убийственно. Весь следующий день я провела в постели, а с того вечера к нему не притрагивалась», — рассказала она, признавшись, что пьет алкоголь не очень часто.