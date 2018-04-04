Самые насыщенные кофеином напитки в мире

Для большинства из нас кофе — это не просто бодрящий утренний напиток, но и главный стимул встать с кровати, чтобы начать день с приятного. Если же ваш стаж тесного общения с ним исчисляется годами, то, вероятно, одной насыщенной кофеином порцией с утра вы не ограничиваетесь и обязательно забегаете в Starbucks по пути на работу, где вас уже ждет ваша любимая кофеварка. Впрочем, некоторым такой ароматный спринт в поиске бодрости надоедает настолько, что они переходят к тяжелой артиллерии — напиткам, в которых содержание кофеина часто превышает рекомендованные 400мг (4-5 чашек кофе средней крепости) в сутки. Чтобы удовлетворить ваше и свое любопытство, мы изучили вопрос и теперь готовы представить рейтинг из 8 самых накофеиненных напитков, которые легально можно купить и выпить.

— 8. Starbucks Grande Caffè Americano —

Кофеин: 225мг на 500мл

Открывает рейтинг продукт популярной международной сети кофеен, заряженный сразу тремя стандартными порциями кофеина. В принципе, кому-то такой пол-литровой чашки вполне может хватить на день.

— 7. Panera Frozen Mocha —

Кофеин: 267мг на 500мл

Пусть вас не обманывает сливочно-сладкий вкус Panera Frozen Mocha — кофеина в нем хватит, чтобы разбудить трех прожженных фанатов эспрессо.

— 6. Peet's Brewed Coffee —

Кофеин: 267мг на 500мл

Бренд Peet's сделал себе имя на кофе глубокой обжарки, но, несмотря на свой чуть более мягкий вкус, зерна со средней степенью прожарки содержат больше кофеина. Результат —Brewed Coffee стал настоящим бестселлером сети кофеен Peet's.

— 5. Biggby Red Eye —

Кофеин: 274мг на 500мл

Кофе, который действительно поможет векам широко раскрыться в любое время суток и не смыкаться на протяжении 3-4 часов. В Biggby Red Eye прекрасно все — и сочетание эспрессо со стандартным кофе, и быстрый эффект, и достаточно приятный вкус.

— 4. Shock Coffee Triple Latte —

Кофеин: 231мг на 250мл

Расфасованный по банкам объемом 250мл напиток этот имеет непостоянное содержание кофеина в зависимости от сорта, но 3 порции эспрессо за раз вам точно обеспечены. Наличие в ассортименте вкуса мокко наверняка порадует любителей шоколада.

— 3. Dunkin’ Donuts Large Coffee with Turbo Shot —

Кофеин: 395мг на 600мл

Когда большой пол-литровой порции кофе не хватает, сеть Dunkin’ Donuts всегда может прийти на помощь. Их Turbo Shot — это увеличенный на 100мл объем отборного молотого кофе средней обжарки с увеличенной дозой кофеина. Бодрит на весь день и ночь!

— 2. Starbucks Venti Coffee —

Кофеин: 415мг на 600мл

«Старбаксу» почти удалось не только открыть, но и закрыть рейтинг самых насыщенных кофеином кофейных напитков. Его Venti Coffee — это прыжок за грань дозволенного, ведь нормы кофеина там не только превышают суточную, но и могут варьироваться в зависимости от того, в какое время дня или ночи вам его сварят.

— 1. Death Wish coffee —

Кофеин: 651мг на 350мл

В отличие от большинства смесей, сваренных из арабики, Death Wish coffee полностью состоит из зерен сорта Робуста, что дает на 200% больше кофеина. Это официально самый крепкий в мире кофе с гарантией возврата денег, если вы предоставите доказательство существования более мощного кофейного напитка.