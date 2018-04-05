Чистый четверг: как провести самый хозяйственный день в году

Wday.ru узнал у священника, что на самом деле можно и нельзя делать сегодня, если следовать не приметам, а православным канонам.

Сегодня у православных — Чистый четверг, один из самых важных дней перед главным праздником в году — Пасхой. С веками, как это случается у нас практически со всеми важными в христианстве датами, он оброс множеством примет и суеверий, смысл которых сводится к тому, что четверг этот превратился чуть ли не в главный банный день всего года. Считается, что именно сегодня нужно и дом отмыть до блеска, наведя порядок даже там, куда в другое время руки не доходят, а также хорошенько помыться самому. А еще испечь кулич, замесить пасху, сварить и покрасить яйца на воскресенье. Да и, пожалуй, все. Это все так, да не совсем. Wday.ru спросил совета у священника и узнал о важных нюансах этого дня, которые сейчас ускользают от нашего внимания.

— Прежде всего, Чистый четверг призывает нас не к наведению генеральной уборке в квартире и походу в баню, а к воспоминаниям о Тайной вечере, важнейшему событию пребывания Иисуса Христа на Земле, — пояснил Wday.ru протоирей Александр Ильяшенко , настоятель московского храма Всемилостивого Спаса. — Как мы помним (а кто не помнит — не лишним будет перечитать эти главы Нового Завета) Тайная вечеря началась с того, что Спаситель Наш, сняв с себя верхнюю одежду и подпоясавшись полотенцем, взял в руки умывальник и, как слуга или даже раб, омыл ноги своим ученикам. Этим Он подчеркивал Свое смирение, а вовсе не призывал нас к наведению чистоты и порядку в квартире. Однако на Руси этот четверг действительно стал восприниматься как главный день по всем домашним хлопотам. Ничего плохого в этом нет: в Чистый четверг можно, действительно, заняться всеми накопившимися делами и навести красоту перед Пасхой. Главное, не забывать за всей этой суетой о Боге и о тех событиях, что происходили две тысячи лет назад на Святой Земле. То есть главное сегодня — провести день с молитвой, почитать Евангелие, по возможности, сходить на службу, где исповедоваться и причаститься. А вот мыться можно и нужно не только сегодня, но, следуя базовым правилам гигиены, в любой день в году, особенно если собираетесь в церковь. Из того, что делать сегодня не рекомендуется, можно привести только опять же элементарные вещи — гневаться, унывать, предаваться другим грехам, однако следить за этим стоит всегда.

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Вместе с тем есть еще одна причина уделить внимание уборке именно сегодня, напомнил наш собеседник.

— Дело в том, что в идущие за Чистым четвергом дни перед Пасхой вам точно будет не до хозяйственных хлопот, ими получится разве что немного заняться в субботу, — продолжает отец Александр. — То есть если вы не успели из-за работы или по иной причине приготовить яйца, пасху, куличи и иные угощения к Светлому Воскресенью, нет ничего плохого в том, чтобы сделать это в Великую Субботу. У Православной Церкви нет никаких предписаний, что это этим надо заниматься именно в четверг, а приметам на этот счет верить просто смешно и грешно.

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