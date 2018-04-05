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Считайте деньги и делайте уборку. Южноуральцы встречают Чистый четверг
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Считайте деньги и делайте уборку. Южноуральцы встречают Чистый четверг 

31 канал 2 часа назад
Сегодня, 5 апреля, православные россияне отмечают один из главных праздников перед Пасхой — Чистый четверг. Считается, что в этот день Христос собрал 12 апостолов на Тайную вечерю. Спаситель омыл ноги собравшимся и разделил с ними хлеб и вино. Согласно традиции, в Великий четверг православные моются. Делать это стоит рано утром. При этом умывать лицо принято из серебряной посуды. После этого стоит сделать уборку в жилище, вымыть полы и устроить стирку. Еще одна важная традиция — считать деньги. Самая главная традиция — печь куличи и красить яйца. При этом в разных странах мира праздник отмечают по-разному. К примеру, в Италии принято варить суп из мидий. Во Франции верующие омывают друг другу ноги, в Греции выпекают национальный хлеб «цуреки». В США, как и в России пекут пасхальные куличи и красят яйца. фото 1rre.ru Следите за главными новостями региона на нашей странице в Вконтакте и в Twitter
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