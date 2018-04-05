Ещё
Экс-бойфренд заставил Кайли Дженнер сделать тест на отцовство ее новорожденной дочери
Далее:
Читайте также:
Ещё

Экс-бойфренд заставил Кайли Дженнер сделать тест на отцовство ее новорожденной дочери 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Сразу после рождения малышки Сторми в таблоидах появилась серия публикаций о том, что настоящий отец девочки — не Трэвис Скотт, а другой рэпер, экс-бойфренд Кайли Tyga. Как сообщает The Sun сейчас, музыкант даже заставил Кайли Дженнер сделать тест на отцовство, чтобы узнать правду. Как объясняет аноним, Кайли и Tyga прошли тест несколько недель назад на условии, что Tyga оставит девушку в покое и больше никогда не будет поднимать эту тему.
— делится источник в семье девушки. После того, как было доказано отцовство Трэвиса Скотта, Tyga опубликовал в Twitter сообщение о том, что не является отцом ребенка и никогда не говорил об этом с прессой. Однако, утверждает инсайдер, отношения с семейством Кардашьян-Дженнер у него уже безвозвратно испорчены. Еще бы!
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram
WMJ.ru: последние новости
Хайди Клум снялась топлес для мужского журнала и показала, за что ее любит Том Каулитц По стопам Кайли Дженнер: Кьяра Ферраньи скрывает располневшую после родов фигуру под спортивными костюмами Огонь! Елена Борщева поделилась гламурным снимком и проникновенным стихотворением
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Беременная Лобода вышла в свет в «голом» платье41
Химия и кости: из чего состоит наша колбаса14
Волочкова показала фото в семейных трусах81
Тест: почему у вас на самом деле что-то болит?11
Предельно простые рецепты на Пасху
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
02:18
Бузова объяснила, кого хочет любить
Звёзды
01:00
Галкин показал, как дочь Лиза празднует победу
Звёзды
00:51
«Ужас»: Началову спросили, что у нее с грудью
Звёзды
03:56
Собчак и Виторган наконец-то показали лицо сына
Звёзды
00:54
Буйнов раскрыл секрет гиперсексуальности
Звёзды
03:50
Иван Охлобыстин о страшной болезни дочери Вари
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение