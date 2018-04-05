Экс-бойфренд заставил Кайли Дженнер сделать тест на отцовство ее новорожденной дочери

Сразу после рождения малышки Сторми в таблоидах появилась серия публикаций о том, что настоящий отец девочки — не Трэвис Скотт , а другой рэпер, экс-бойфренд Кайли Tyga. Как сообщает The Sun сейчас, музыкант даже заставил Кайли Дженнер сделать тест на отцовство, чтобы узнать правду. Как объясняет аноним, Кайли и Tyga прошли тест несколько недель назад на условии, что Tyga оставит девушку в покое и больше никогда не будет поднимать эту тему.

— делится источник в семье девушки. После того, как было доказано отцовство Трэвиса Скотта, Tyga опубликовал в Twitter сообщение о том, что не является отцом ребенка и никогда не говорил об этом с прессой. Однако, утверждает инсайдер, отношения с семейством Кардашьян-Дженнер у него уже безвозвратно испорчены. Еще бы!

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Фото:Instagram