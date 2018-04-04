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Кайли Дженнер сделала тест на отцовство своей дочери
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Кайли Дженнер сделала тест на отцовство своей дочери 

Журнал ОК! 2 часа назад
Новоиспеченной матери Кайли Дженнер пришлось сделать ДНК-тест своей дочери Сторми под влиянием экс-бойфренда Тайги, который утверждал, что он является настоящим отцом девочки. Бывшие возлюбленные договорились, что после результата анализа рэпер больше никогда не затронет эту тему. ДНК-исследование подтвердило, что Тайга не является отцом ребенка.
Правда, сдержать свое обещание рэпер не смог и вышел в Twitter c заявлением:
Я никогда ничего не говорил о чужих детях и о том, что я имею к ним какое-то отношение. Пожалуйста, прекратите распространять слухи и нападать на семьи. Люди должны научиться жить в мире и согласии друг с другом.
Близкий к семье Кардашьян источник рассказал, что Тайга настаивал на ДНК-исследовании еще в то время, когда Кайли была беременна, вот только будущая мама ничего не хотела слышать об этом.
Кайли Дженнер с дочерью
Кайли по-прежнему с трепетом относится к Тайге. Она умоляла его отступить, потому что для нее ДНК-тест был позором. Меньше всего Кайли хотела, чтобы поклонники спрашивали ее, от кого же она забеременела. Ей и без того было трудно быть молодой, беременной и незамужней девушкой.
Напомним, что Кайли и Тайга расстались в апреле 2017 года. В том же месяце звезда реалити-шоу закрутила роман с рэпером Трэвисом Скоттом. Именно он и является отцом ее дочери Сторми.
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт
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