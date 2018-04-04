Василиса Володина рассказала, как правильно пережить ретроградный Меркурий

@vasilisa.volodinaВасилиса Володина рассказала, как правильно пережить ретроградный МеркурийНапомним, Меркурий бывает ретро­градным 3–4 раза в год. Эти отрезки времени считаются неблагоприятными: все валится из рук, срываются договоренности. Сейчас мы переживаем период ретроградности, который начался 23 марта и продлится до 15 апреля. Хорошие новости тоже есть! Василиса Володина (43) уверена, что данный период — это отличный повод перевести дух и сделать работу над ошибками:

Сейчас, пока текущая активность затормозилась, не нужно сопротивляться потоку времени. Представьте, что Вы «застряли» в домике на заснеженном перевале. И пока снег не растает, не сможете выйти оттуда. Можно пытаться прокапывать себе дорогу в сугробах сантиметр за сантиметром, теряя силы и терпение. Но лучше дождаться весны или времени, когда Вас освободят (т.е. 16 апреля).

Публикация от Vasilisa Volodina. Астролог (@vasilisa.volodina) 13 Дек 2017 в 8:09 PST Первым делом астролог предлагает проанализировать текущую ситуацию: что конкретно и в какой сфере не ладится? И почему? Василиса предупреждает, что несмотря на советы, действовать придется самостоятельно:

Подумайте сегодня и назовите сами препятствия, которые мешают двигаться делу дальше. Чем четче Вы обозначите и опишите проблемы, тем больше шансов, что найдете выход из тормозящей ситуации.

По словам телеведущей, к активным действия стоим переходить именно после 15 апреля. А пока стоит сделать полезные для себя выводы и спокойно продумать дальнейшую стратегию в тех областях, где длительное время наблюдаются неудачи.

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Публикация от Vasilisa Volodina. Астролог (@vasilisa.volodina) 2 Дек 2017 в 8:28 PST