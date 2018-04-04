Главгосэкспертиза РФ согласовала смету капремонта корпуса гигиены Первого МГМУ им. И. Сеченова

ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» (Главгосэкспертиза России) согласовала сметную стоимость капитального ремонта корпуса гигиены Первого Московского государственного медицинского университета им. И. Сеченова (Первый МГМУ им. И. Сеченова). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Главгосэкспертиза России провела проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта корпуса гигиены ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. Сеченова. Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что сметная стоимость капитального ремонта определена достоверно, по итогам рассмотрения выдано положительное заключение», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках капитального ремонта в корпусе, состоящем из четырех наземных и одного подземного этажа, планируется провести перепланировку помещений, замену покрытия кровли и заполнения дверных проемов с соблюдением противопожарных норм, ремонт входных групп и внутренней отделки в соответствии с функциональным назначением помещений и с учетом художественного оформления интерьеров конца ХIХ-начала ХХ веков. Также предусмотрено восстановление декоративных элементов и архитектурного решения фасадов здания.

«Так как корпус входит в состав объекта культурного наследия федерального значения (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, «Комплекса клиник на Девичьем поле, 1880-1890-е гг., архитектор К. Быковский (Институт гигиены, общей патологии и фармакологии)», в разработанной научно-проектной документации на проведение капремонта предусмотрены меры по его сохранению», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что ранее Главгосэкспертиза России проверила достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта общежития университета им. И. Сеченова.