Роберт Кардашьян в ярости! Что натворила Блэк Чайна на этот раз?

Роберт (31) и Блэк (29) — идеальный пример нездоровых отношений. Чего между ними только не было: и суды, и измены (да такие, что их видел весь мир), и обвинения в домашнем насилии.

Кажется, скандал — второе имя Чайны. На днях телезвезда гуляла со своей дочкой Дрим (1) в парке Six Flags в Лос-Анджелесе. И все бы ничего, но Блэк напала на женщину, которая коснулась руки ее ребенка. Да так, что чуть не замахнулась на нее коляской. Этот момент сняли на камеру очевидцы.

https://www.youtube.com/watch?v=nob31J-q6KM

По словам инсайдеров, после увиденного Роберт очень обеспокоен безопасностью Дрим и даже хочет подать на свою бывшую в суд. Говорят, Кардашьян хочет установить четкие границы дозволенного при их дочери.

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Также члена знаменитого клана не устраивает размер выплачиваемых алиментов (20 тысяч долларов) и то, что Чайна уже познакомила Дрим со своим молодым бойфрендом Олмайти Джеем (19).

К слову, сама Блэк уже высказалась о своем резком поступке. «Быть известной и иметь дело с пристальным вниманием — это достаточно трудно, но, когда для кого-то нормально подойти и прикоснуться к вашему ребенку, это совсем другая история. Я не потворствую насилию и не являюсь жестоким человеком, но любая мать, которая готова защитить своих детей любой ценой, меня поймет. С любовью, мама Кинга и Дрим», — заявила звезда (напомним, у Чайны есть сын Кинг (5) от Тайги (28)).

Ждем продолжения скандала.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/robert-kardashyan-v-yarosti-chto-natvorila-blek-chajna-na-etot-raz/