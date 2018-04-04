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Ребята Старого Крюково придумали высокую моду из вторсырья
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Ребята Старого Крюково придумали высокую моду из вторсырья 

Старое Крюково 1 час назад
Фото: Старое Крюково
Специалисты центра «Славяне» устроили эко-игру «Модный Зеленоград» для учащихся школы №1528.
В мероприятии приняли участие три команды учеников 6 и 7 классов. Как рассказали организаторы, в ходе игры участники должны были выполнить несколько заданий. Первое — придумать название и девиз команды. Следующим заданием было создание за определенное время костюма из предоставленных материалов: бумага из вторичного сырья, полиэтиленовые мешки, бумага для офисной техники, нитки и т. д. Затем состоялся «показ мод»: команды презентовали свои костюмы и рассказали об их практичности и как они могут повлиять на экологию.
Завершилась игра дебатами не тему важности проведения таких экологических акций, как «Час Земли» и «День без автомобиля». Большинство детей согласилось с тем, что подобные акции нужны, и участие в них позволяет сократить пагубное влияние человека на окружающую среду.
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